Zlatá Anička se rozhodla: bude z ní spolužačka Ledecké!

Jestli se někdo může nazývat všestranným sportovcem, pak je to Anna Fernstädtová. O dvojnásobné juniorské mistryni světa ve skeletonu se ví, že než se vrhla do ledového koryta, věnovala se gymnastice. Její seznam sportů je však pěkně dlouhý. Směrem k 22leté závodnici, jež loni přešla od německé reprezentace, je příhodnější volit dotaz, které odvětví nedělala.

„Gymnastika je základ všech sportů, byla jasnou volbou. Pak se k ní nabalovaly jiné sporty. Například voltiž," říká Fernstädtová, která v premiérová sezoně v českých barvách obhájila titul juniorské mistryně světa, vyhrála Interkontinentální pohár a vyjela skvělé čtvrté místo na MS mezi dospělými.

Voltiž, lidově balet na koni, provozovala s gymnastikou nejdéle. Celkem sedm let. „Dělaly jsme na koních s holkama z družstva psí kusy. Připadaly jsme si jako artistky. Mohli by mě angažovat klidně do cirkusu," směje se závodnice. Mimo to se dva roky věnovala plavání, hrála házenou. Dokonce obula i kopačky.

Skeletonistka Anna Fernstädtová tráví chvíle vzácného volna na své zahradě.

Instargram Anny Fernstädtové

Bavil jí balet, fotbal hrála jen jeden den

„Ale jenom jednou. Fotbal mě nechytnul, jeden trénink mi úplně stačil. Bavil mě ale balet. Dvakrát v týdnu nás trenérka gymnastiky šoupla do baletní školy, protože to bylo dobré pro choreografii a taneční věci v gymnastice," uvádí Fernstädtová. Co se přestěhovala do bavorského Berchtesgadenu, o zimních prázdninách sjížděla okolní alpské sjezdovky.

„Ale jenom na lyžích, snowboard neumím," culí se česká reprezentantka, v níž měl národní hokejový tým na nedávném MS na Slovensku velkou fanynku. Rodačka z Prahy, která však už první narozeniny slavila s rodinou v Německu, jim držela palce i ve čtvrtfinále proti Němcům.

„Už jako malá jsem s dědou koukala na hokej, když hráli Češi. Mrzí mě, že jsem se do Bratislavy nedostala, měla jsem soustředění. Moc ráda bych si hokej zkusila, bruslit docela umím," podotýká Fernstädtová.

Zlatý hattrick by byl fajn

Myšlenky na hokejku a brusle ale musejí jít stranou. Až do října ji čeká tréninkový dril. V nadcházející sezoně chce prorazit ve Světovém poháru, kde se postaví skeletonové špičce. „V březnu na mistrovství světa jsem uspěla, teď ale budu jezdit šampionát vlastně celou sezonu. Věřím, že se mi bude dařit. Navíc můžu ještě jednou startovat na mistrovství světa juniorek, zlatý hattrick by byl fajn," zasní se sympatická skeletonistka.

Za sebou má už 14denní soustředění v Polsku, kde se připravovala s českými bobisty. Priorita Aničky, jak jí bobisté pokřtili, je jasná: zlepšit startovní rychlost. „Pro mě je to klíčový parametr, který by mě mohl posunout úplně na vrchol. Na startu vždycky ztrácím. Celé léto tedy budu trénovat kvůli prvním třiceti metrům," říká Fernstädtová, která je pod dohledem Dawida a Andrzeje Kupczykových. S Dawidem, koučem bobistů, podstupuje atletický trénink. Speciální cviky a techniku pak s jeho otcem Andrzejem, bývalým polským atletem.

Skeletonistka Anna Fernstädtová s týmem českých bobistů v horách v Polsku.

Sport Invest

Teď má od bobistů na tři týdny oraz. Individuálně se chystá v Budějovicích, kam se s rodinou přestěhovala. Její další program? Série soustředění Polsko, Praha, Liberec, znovu Praha, těsně před startem sezony kemp v Turecku.

Na Petřínskou rozhlednu by jí nikdo nedostal

Prvně na led se dostane na začátku října. Zatímco lyžaři vyrážejí v létě na ledovec, skeletonisté mají smůlu. Umělá ledová dráha v Evropě není. Mimo koryto tedy Fernstädtová stráví přes šest měsíců. Přes léto může trénovat na ledu výhradně starty, na třicetimetrovém pásu ledu v Německu.

„Po dvou měsících na suchu mě to k ledu hodně táhne, šest týdnů před začátkem sezony se už nemůžu dočkat. Ale že bych si přes léto adrenalin něčím kompenzovala, to zase ne. Výšlap na Sněžku, motorku ani centrifugu neplánuju. Bojím se výšek, třeba na Petřínskou rozhlednu by mě nikdo nedostal," směje se Fernstädtová.

Vzhledem ke stěhování do Budějovic a spoustě administrativních záležitostí ani nestihla dovolenou. V květnu si navíc vyřizovala studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze, kde bude spolužačkou lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké.

„Nabídli mi, podobně jako Ester, individuální plán. Budu jezdit jenom na zkoušky, takže škola půjde s tréninkem skloubit. Chci prostě vedle sportu dělat i něco jiného," vysvětluje Fernstädtová.