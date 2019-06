To tu ještě nebylo! Hned tři Češky usilují ve dvouhře o postup na Turnaj mistryň

I když je Turnaj mistryň ještě daleko, žebříček, podle kterého se tenistky do čínského Šen-čenu kvalifikují, vypadá z pohledu českého fanouška hodně zajímavě. V tuto chvíli by se totiž v singlu představily hned tři Češky. A tolik zástupkyň ve dvouhře na této prestižní akci ještě naše země nikdy neměla.

Další český historický tenisový úspěch? Zatím to vypadá, že by k němu mohlo dojít. V žebříčku Race WTA, který započítává hráčkám body od začátku sezony, figurují mezi osmi nejlepšími hned tři Češky. Kdyby to tak zůstalo i na konci sezony, bylo by to poprvé v historii, kdy by naše země měla ve dvouhře na Turnaji mistryň takovýto počet zástupkyň.

Jistotu však v tuto chvíli ještě nemá žádná z tenistek. Velice blízko je Petra Kvitová, která letos ovládla turnaje v Sydney, Stuttgartu a zahrála si finále na Australian Open a v Dubaji. Světová pětka zatím získala 3525 bodů a v žebříčku jí patří druhé místo. Hned za ní je Karolína Plíšková.

WTA Race to Shenzhen after #RG19



1. Barty

2. Kvitova

3. Pliskova

4. Osaka

5. Bertens

6. Bencic

7. Vondrousova

8. Halep — José Morgado (@josemorgado) 8. června 2019

Světová trojka letos získala titul na turnajích v Brisbane, v Římě a zahrála si finále v Miami a semifinále na Australian Open. Na svém kontě má v tuto chvíli 3401 bodů. Poprvé v kariéře by se na prestižní turnaj mohla kvalifikovat i další česká hvězda, talentovaná Markéta Vondroušová.

Světová šestnáctka si v letošní sezoně zahrála už tři finále. Na French Open, v Istanbulu a v Budapešti. V tuto chvíli je v žebříčku sedmá s 2350 body. Češky by se na Turnaji mistryň mohly představit i ve čtyřhře. Zatím na pátém místě je Barbora Strýcová se svou parťačkou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Sedmá příčka pak patří Kateřině Siniakové s Barborou Krejčíkovou.