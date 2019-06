Vicemistr světa skočil z mostu

I skokem z Branického mostu ladí extrémní skokan do vody Michal Navrátil formu na červencový světový šampionát v korejském Kwangdžu a také na srpnový Highjump v Hřiměždicích. „Při závodech Red Bull skáčeme ze skal, v Praze z mostu. Je to další zkušenost, která mi pomůže v dalších závodech,“ říká čtyřiatřicetiletý skokan. Jak jeho skoky z mostu vypadaly, uvidíte v našem videu.

Zkušenost z Branického mostu může Michal Navrátil nejprve využít při červencovém mistrovství světa, kde bude obhajovat stříbro z roku 2017. „Chtěl jsem předvést nový skok, ale byl by z rukou, a to pravidla nedovolují. Takže zůstávám u starých skoků, ale chci je vypilovat tak, abych za ně dostal co nejlepší známky," vysvětluje vicemistr světa.

Michal Navrátil na Highjumpu

Highjump.cz

Nedlouho po světovém šampionátu, ve dnech 2. a 3. srpna, pak Michala Navrátila čeká Highjump v Hřiměždicích u Příbrami. Jubilejní dvacátý ročník. Tady se naopak novinka chystá. „Bude tam lešení do výšky 28 metrů, na to se hodně těším. Bude stabilnější než hasičská plošina, takže diváci ode mě uvidí skoky, které skáču na mistrovství světa nebo ve světové sérii," slibuje nejlepší český skokan do vody fanouškům cliffdivingových závodů.