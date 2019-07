Squashistka Serme vyzvala světovou jedničku. Málem jí senzačně vzala set

Zahrát si proti světové jedničce, to je vždycky zážitek. A je jedno, zda se to povede v tenisu, squashi, nebo třeba badmintonu. Podobnou lahůdku si nyní v rámci přípravy mohla vychutnat česká squashistka Anna Serme. Ta momentálně hraje exhibiční turnaj na Mauritiu. V duelu se světovou jedničkou, Egypťankou Raneem El Welily, sice prohrála 0:2 na sety, ale i tak zářila nadšením. „Bylo to super, nebyla jsem vůbec nervózní, byla jsem uvolněná a hrála jsem dobře. Užila jsem si to," prohlásila Serme.