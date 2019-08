Devítinásobný český mistr světa zvedá téměř 300 kilo. Brečel, když dostal vysněnou nabídku

Skoro 300 kg zvedá v tréninku Vlastimil Kužel a chystá se na vrchol kariéry. Jako první Čech se v benchpressu představí na legendární Olympii v Las Vegas. Soutěži, která je pouze pro vyvolené. „Je to jen na pozvání. Když mi do mailu přišlo, skoro jsem brečel. Je to úplně nejvíc. Bude tam daleko větší konkurence než na MS,“ přiznává jedenačtyřicetiletý silák z Hradce Králové. Jak vypadají jeho tréninky na slavnou soutěž, uvidíte ve videu.

„Cítím se nejlíp, jak jsem se kdy cítil," říká Vlastimil Kužel necelý měsíc před Olympií. Letošní sezóna se přitom pro něj nevyvíjela vůbec dobře. Kvůli vážné nemoci dcery a dalším problémům od ledna do dubna necvičil. Dokonce přemýšlel o konci kariéry. Nakonec se vše zlepšilo a přišla nová motivace.

„Chci znovu všem ukázat, že jsem nejlepší," plánuje devítinásobný mistr světa, čtyřnásobný mistr Evropy a držitel několika světových rekordů. V Las Vegas by v polovině září chtěl předvést své maximum. „Nejvíc mám teď na závodech 262 a půl kilo, to chci překonat. Byl bych spokojený třeba s 270 kily, ale uvidíme."

Vypadá to jednoduše a někdo si třeba řekne, ten se na soutěži moc nenadře. Každý pokus v benchpressu ovšem hodně bolí a je to velká dřina. „Jste zadýchaný, jako kdybyste běžel do schodů. A před závody, kdy forma graduje a mám už svaly napumpovaný, je to jako by měly každou chvíli explodovat. Bolí to strašně," vysvětluje Vlastimil Kužel.

Ale neměnil by. Konec kariéry se nekoná. Po Olympii má další plány. Třeba listopadové mistrovství světa federace GPA. Dokud výkony půjdou nahoru, u benchpressu vydrží. Pomohl mu i přestup do vyšší váhové kategorie. Ze 110 do 125 kg. „I to mi dává novou motivaci. Předtím jsem pořád vyhrával, teď přijedu na závody a najednou neznám soupeře, neznám výkony. Je to znovu adrenalin. Bojuju dál!"