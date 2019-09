Velká výzva! Sparta touží po titulu, chce uspět i v Lize mistrů

„Splnili jsme si náš dlouholetý sen, nicméně oslavy už máme dávno za sebou. Teď začínáme znovu od nuly. Zase chceme ligu vyhrát. Ale kdybychom do ní vstoupili bez pokory, s pocitem, že jsme mistři a všechno půjde samo, dopadli bychom špatně. Kluci ale tohle moc dobře vědí, jsme připraveni," řekl Simitči, který odmítá, že by na Spartu byl vzhledem k obhajobě a pozici favorita vyšší tlak než v minulosti.

„Tlak na nás byl i dřív, vždycky jsme měli nejvyšší cíle. Tím, že všichni budou chtít náš skalp, se pro nás nic nemění," uvedl Simitči. Kádr Sparty zůstal z osmdesáti procent stejný, navíc přibyly dvě posily: Slovák Gabriel Rick z Pineroly Bratislava a srbský reprezentant Mladen Kocič z ruské Tumeně.

Futsalisty Sparty čeká svátek, ligové derby se Slavií.

AC Sparta Praha futsal

„Silnější jmény určitě jsme, ale zda budeme i na hřišti, to ještě nemůžu posoudit. Noví hráči jsou tady měsíc, pozná se to až během dalších týdnů," uvedl kapitán Sparty Michal Seidler, který s týmem v létě získal Česko-slovenský superpohár (výhra 9:1 nad Pinerolou Bratislava).

Podobně jako v předchozích sezonách bude největším soupeřem Sparty ERA-PACK Chrudim. Ambice mají i Teplice, Plzeň a Slavia. „Před několika měsíci hrozilo, že některé kluby sníží rozpočty, nakonec k tomu nedošlo. Kvalita ligy tedy vypadá dobře,“ pochvaloval si Otakar Mestek, předseda Výkonného výboru svazu futsalu České republiky.

Kouč Simitči: V Lize mistrů chceme postoupit

Velkým svátkem pro Spartu bude historická účast v Lize mistrů, která poprvé zavítá do Prahy. Sparta, v roli pořadatele, se bude od 10. do 13. října snažit prokousat z Main round Champions League do další fáze soutěže. Soupeři jí budou polský Rekord Bielsko-Biala, Luxol z Malty a rumunský Imperial Wetu. Ze skupiny postupuje pouze vítěz.

„V Rekordu jsem působil, budu hrát proti svým kamarádům, což není nikdy ideální. Ale celkově se moc těším. Podle mě největším konkurentem v boji o postup bude Imperial,“ podotkl Seidler. „Rumuni mají skvělého trenéra, mají v něm největší sílu. Silní jsou ale i Poláci a Luxol, ve kterém působí několik Brazilců. Náš cíl je ale jasný – postup,“ doplnil Simitči.

Futsalisté Sparty vyřadili ve čtvrtfinále play off městského rivala – Slavii. Sérii vyhráli 3:0 na zápasy.

AC Sparta futsal

Teď se ale jeho mužstvo musí zaměřit na úvod domácí soutěže. Do VARTA futsal ligy vstoupí čtvrtečním domácím duelem s nováčkem z Českých Budějovic, na jehož soupisce jsou také bývalí prvoligoví fotbalisté Roman Lengyel a Luboš Pecka. Zápas v Aréně Sparta má výkop ve 20 hodin.

„Už se do hal všichni těšíme, papírování mezi sezonami už bylo dost. Liga slibuje dramatický souboj Sparty s Chrudimí, uvidíme Ligu mistrů, v říjnu budeme držet palce reprezentaci v kvalifikaci mistrovství světa," uzavřel Mestek.