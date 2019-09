Baseballisté dál drží šanci na olympiádu

17:04

MS v zápase v Nur-Sultanu - volný styl: Muži: Do 70 kg: 1. Bajev (Rus.), 2. Kajpanov (Kaz.), 3. Gadzhiev (Pol.) a Amamí (Írán). Do 74 kg: 1. Sidakov (Rus.), 2. Chamizo (It.), 3. Burroughs (USA) a Khadjiev (Fr.). Do 92 kg: 1. Cox (USA), 2. Karímí (Írán), 3. Žabrajlov (Rus.) a Mcituri (Gruz.). Do 125 kg: 1. Petriašvili (Gruz.), 2. Akgül (Tur.), 3. Chocjanivskyj (Ukr.) a Rachimov (Uzb.)