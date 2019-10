Opora All Blacks poslední roky čím dál hůř vidí na levé oko. Proto se rozhodla chránit si oči při hře speciálními brýlemi, jejichž používání letos v květnu schválila světová federace.

"Řekl jsem o tom, že všechno vidím nějak rozmazaně, našemu týmovému lékaři Tonymu Pageovi a začali jsme to řešit. Upozornil mě na ty brýle, které jsou povolené. Je skrz ně vidět dobře, teď jde o to si na ně zvyknout," uvedl Savea. Pětadvacetiletý rváček se obává, že by v případě zranění pravého oka na hřišti mohl ztratit zrak úplně. "Mám malou holčičku a snad budu mít i další děti, velkou rodinu, takže bych je rád viděl," dodal reprezentant Nového Zélandu, který usiluje na MS o vítězný hattrick.