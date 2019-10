Zlatá Anička je od září spolužačkou Ledecké, do nové sezony vlétne v nové kombinéze

V tomto semestru musí zvládnout dvanáct předmětů, většinu v angličtině. „Dva budu mít v němčině, takže super," vítá 22letá rodačka z Prahy, která už první narozeniny slavila v Německu, kam rodina odešla. „Těším se na studium celkově. Mám ráda matematiku i management. Je skvělé, že budu zaměstnávat hlavu i na něco jiného než na sport," dodává Fernstädtová, kterou čeští bobisté, s nimiž se občas připravuje, překřtili na Aničku.

Vzhledem ke stěhování do Českých Budějovic a vyřizování přihlášky na vysokou školu neměla dovolenou. Krátce po skončení uplynulé sezony zkraje března zahájila přípravu na tu nadcházející, ve které bude chtít prorazit ve Světovém poháru mezi nejužší elitu. Kvůli přechodu do české reprezentace musela sezonu 2018/2019 absolvovat v Kontinentálním poháru, v němž si s přehledem zajistila účast v SP.

Poslední měsíce zná jenom tvrdou dřinu, podstoupila nespočet soustředění. Včetně pražské přípravy s bobisty. Většinu času ovšem strávila pod dohledem polského kouče Andrzeje Kupczyka. „Andrzej ve skeletonu pracoval, psal mi tréninkové plány. Několikrát jsem byla v Polsku, dva týdny jsem strávila v Kanadě," prozrazuje Fernstädtová. Poprvé na led se dostala nedávno v Calgary, kde mají trenažér pro trénink startů. Právě rychlost je pro českou skeletonistku alfou a omegou.

„Všechny rychlostní parametry mám lepší. Dokonce i síla šla nahoru, přestože jsme nebyli tolik v posilovně. Doufám, že to dostanu všechno na led," přeje si Fernstädtová. V tomto týdnu se poprvé po sedmi měsících projela v ledovém korytě, v rámci soustředění v Lotyšsku.

„Konečně led! Trénink už jde do kratších sprintů, v přípravě jsem běhala i stodvacetimetrové. Byla to pěkná nálož," říká česká reprezentantka. Kvůli zavedení nového váhového limitu (102 kilogramů včetně saní, kombinézy a helmy) musela upravit svoji hmotnost směrem dolů. „Musela jsem zhubnout. Ale ne moc, čtyři, pět kilo. Šlo to v pohodě," tvrdí Fernstädtová.

Do nové sezony (začne zkraje prosince) vstoupí na nových saních, zároveň i v nové kombinéze od české firmy Don Quiet, která zhotovuje kombinézu také Ledecké. V jakém očekávání před startem SP skeletonistka je?

„Je brzy cokoli říkat, i kvůli novým pravidlům. Kromě váhy se změnila další dvě týkající se nožů. Uvidíme," uzavírá Fernstädtová, která se může ještě jednou zúčastnit juniorského šampionátu. Upíná se však především k tomu seniorskému, kde bude obhajovat 4. místo.