Theophilos vyhrál a přes sto vlastníků slaví. Syndikát? Jsou v něm fanatici, je to emotivní, říká Váňa

Theophilos je svěřenec Dostihového klubu iSport-Váňa. Založen byl v roce 2016 a vlastní syndikát s více než sto členy. Devítiletého hnědáka si od trenéra Josefa Váni pronajímají a všichni teď mohutně slaví. „Většina z nich snila o tom mít dostihového koně, a proto jsme vymysleli tenhle projekt, abychom jim to umožnili. Za cenu 1500 nebo 2000 korun za rok si to může dovolit opravdu každý. To, že se podařilo vyhrát Velkou pardubickou, je neuvěřitelné," doplnil jeden z vlastníků Tomáš Janda.

„Je novinka vyhrát v českém prostředí pro tolik majitelů. Já jsem tohle zažil několikrát na západ od našich hranic, většinou v Anglii nebo v Irsku. Tam jsem viděl, že přijížděli za jedním koněm na dostihy tři autobusy. A když pro ně vyhrál, ti lidi to uměli roztočit. Byla to úžasná podívaná. Tam nás napadla ta myšlenka, že je škoda, že takových syndikátů u nás není víc. Nemusíte být ani bohatý člověk, a přitom si můžete užít tu radost," řekl legendární Josef Váňa starší, který Theophila připravuje s manželkou.

Průběh 129. ročníku Velké pardubické.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě ona se o hnědáka s rozvernou povahou řadu let starala. „Je za tím pětiletá práce dnes a denně. Nebylo dne, abych na něm neseděla. To je to nejkrásnější, že nám to takhle vrátil," tvrdila v rozhovoru pro Českou televizi Pavla Váňová. Právě na ni si Bartoš vzpomněl v cílové rovince, kdy odrážel nápor Strettona a Cicname de Cottea. „Křičel jsem na něj: 'Theo, běž! Theo, běž!', jak mi to říkala paní Váňová," přiznal Bartoš, který Velkou ovládl po dlouhých jedenácti letech.

Z nevyzpytatelného zmetka je šampion!

Theophilos se měl v top dostihu sezony objevit už loni, kvůli zdravotním problémům ale nakonec nestartoval. Svoji premiéru však zvládl skvěle. Překonal i nepříjemnou situaci v samotném úvodu, kdy se opakoval start. Hladce zvládl Taxis.

„Připravený kůň to skočí jak malinu a je to pravda," tvrdil nadšený žokej pro Českou televizi. „Děkuju šéfovi (Josefu Váňovi) a paní Váňové, jakou s ním udělala práci. Z nevyzpytatelného zmetka je teď šampion," řekl Bartoš, od neděle trojnásobný vítěz Velké.

Nejen on si syndikát velmi pochvaloval. Ostatně řada jeho členů slavila přímo v ochozech pardubického závodiště. „Celému spolku nebo klubu to přeju, protože to jsou takoví fanatici, kteří se dvakrát do roka přijedou podívat do stájí. Je to emotivní a pěkné. Jsem rád, že se nám to povedlo," těšilo Váňu.