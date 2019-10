Brutální síla! Čech zvedl nad hlavu jednou rukou 132 kilo! Jak vypadal jeho rekord?

Během dvou let vytvořil deset českých rekordů. Strongman Lukáš Patera je králem ve zdvihu obří jednoručky. O zatím poslední rekordní zápis se postaral při exhibičních závodech v Plzni. Nad hlavu dostal 132 kg. „Umím se srovnat do jednoručky tak, že si ji vyrazím celým tělem a nejen půlkou. Pak je to jednoduché,“ prozrazuje recept třiatřicetiletý silák. Na jeho rekord se podívejte v našem videu.

Lukáš Patera mohl rekordy sbírat na atletických oválech. Býval nadějným desetibojařem a patřil do skupiny Tomáše Dvořáka. Kvůli zraněním ale musel atletickou kariéru ukončit a postupem času přestoupil mezi strongmany. První rekord v jednoručce si připsal v létě 2017 v Liberci. Bylo to 107 a půl kilogramu. V říjnu o dva roky později, v západočeské metropoli, už 132.

A to původně přemýšlel o tom, že celou letošní sezonu vynechá. Měl novou práci, navíc s přítelkyní čekají prvního potomka, a tak se mu nechtělo začínat s přípravou. Tyto plány mu ale překazil Jiří Tkadlčík. „Nebýt jeho, tak bych do toho letos vůbec nešel. Ale v létě překonal můj rekord, a to mě vyhecovalo. Chtěl jsem si ho vzít zpátky," vysvětluje.

Povedlo se to hned v září v Kladně. Od té doby stihl Lukáš Patera rekord ještě dvakrát vylepšit. Kam to půjde dál? „Světové maximum je 150 kg, to už je moc velká hranice. Moje limity jsou někde kolem 140 kilogramů. To je i můj cíl. Za rok, za dva, bych se k němu chtěl dostat."