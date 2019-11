Trapná od začátku až do cíle, přiznala Sáblíková

Sáblíková dlouho zaostávala i za Voroninovou. Až v závěrečném kole ji předstihla. "Nemůžu být asi úplně nespokojená," hodnotila své umístění v závodě, v němž se nečekaně dobře předvedla celá řada jejích rivalek. "Spousta závodnic mě překvapila, že jela dobře. Prostě je to první svěťák," říkala dále po vstupu do sezony.

Nevypadalo to, že by momentálně měla rezervy na to, aby stáhla dvaatřicetisetinovou ztrátu na třetí místo nebo téměř dvousekundovou na první pozici.

"Strašně mě bolely nohy. Nevím, jestli to byla ta moje strašná nervozita, ale bylo to prostě pro mě hrozně těžký. Opravdu jsem se dneska trápila od začátku až do cíle," popisovala.

Mohla se na ní podepsat i únava. "Nebyla jsem to já. Podle mě to bude ještě z toho tréninku, protože jsme makali v Inzellu, potom ten přejezd. Není to propadák, ale spíš ten pocit z jízdy, který jsem měla, to bylo hrozný," přemítala.

Je zvědavá, jak si povede v dalších závodech. "Další štace je Tomaszów, tam se mi loni taky nedařilo tak, jak jsem si představovala," poznamenala. V polském středisku Tomaszów Mazowiecki byla loni na své výstavní pětce dokonce až osmá. Sezonu nakonec ale vyšperkovala báječnými výsledky. Tentokrát se v Polsku za týden pojede znovu trojka.