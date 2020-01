Super Bowl sleduje každý Američan, točí se v něm miliardy, říká Kysilka. Dál bojuje o smlouvu v NFL

Milovníkům amerického fotbalu se kvapem blíží druhé Vánoce. Slavný Super Bowl se totiž koná už v neděli 2. února. Co od finálového souboje týmů Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers čeká český hráč, který má v současnosti k NFL nejblíže? „Obávaná obrana proti explozivnímu útoku. Co víc si přát. Za mě to bude super zápas," nemůže se svátku dočkat člen ofenzivní lajny české reprezentace Miroslav Kysilka, jehož výkony dlouhodobě pozorují skauti z USA.

Finále NFL rozvášní v zámoří snad úplně každého. Na Super Bowl se dívají desítky milionů diváků, ceny televizní reklamy trhají rekordy, přestávkové show zaplňují popové hvězdy a na hřišti bojují nejlepší hráči. Nyní přijde jeho 54. díl.

„Ze svých vzpomínek z USA si velice dobře pamatuji, že je to jako by se zastavil čas. Nepopsatelný pocit. Doopravdy každý Američan ten zápas sleduje. A to je ten důvod, proč je Super Bowl a vlastně celá NFL takový kolos, ve kterém se točí miliardy dolarů," popisuje Kysilka.

Hráč Prague Black Panthers více věří borcům z Kansasu. „Po loňské porážce v AFC Championship s Patriots si myslím, že tým urazil další kus cesty, zúročí zkušenosti a plně využije svůj potenciál. Říká se, že útok vyhrává zápasy, ale obrana celý šampionát. Já si myslím, že to bude mít obrana San Francisca proti quarterbackovi Patricku Mahomesovi těžké. Bude tedy nezbytné držet krok ve skórovací přestřelce. Uvidíme, jak si s tím poradí quarterback San Francisca Jimmy Garoppolo. Vše se bude odvíjet od jeho formy."

Sám Kysilka na podzim bojoval o možnost proniknout do některého z týmů NFL. Jeho herní dovednosti a fyzické parametry (výška dva metry a 145 kilogramů váhy) zaujaly skauty nejprestižnější ligy amerického fotbalu, kteří ho pozvali do německého Kolína nad Rýnem na takzvaný International Combine, jehož se účastní nejnadějnější borci mimo Spojené státy. Nakonec to ale s angažmá v zámoří nevyšlo.

„V porovnání s těmi nejlepšími ofenzivními lajnaři mi nejvíc schází jejich atletická výbava a obecně jejich atletické dovednosti. I když to tak nevypadá, ofenzivní lajnaři v NFL jsou extrémně dobře fyzicky připraveni, a to nejen po silové stránce, ale i po té atletické," uvědomuje si rozdíl český hráč amerického fotbalu..

Kysilka ale stále věří ve splněné snu, že se stane prvním Čechem v NFL. „Po vyhlášení vybraných hráčů jsme měli možnost dobrovolně skauty kontaktovat. Toho jsem samozřejmě využil. Po stránce takzvané football IQ neměli výhrad a byli nadmíru spokojeni," prozrazuje český obr.

"Dokonce i LeCharles Bentley, jedna z největších kapacit ofenzivních lajnařů, hlavní mentor ligy NFL pro ofenzivní lajnu. U silových cvičení byl můj výkon také adekvátní. Můj neúspěch, zejména pak v porovnání s Brazilcem, který nakonec na Floridu odcestoval, byl v atletické části. V té jsem byl o třídu horší. To je tedy hlavní věc, na které bych dle skatů měl zapracovat," dodává.

„Z jejich slov jsem měl ten pocit, že kdyby se rozhodli pro dva ofenzivní lajnaře byl bych tím druhým po Brazilcovi já. Výsledkem rozhovoru bylo, že mi bylo víceméně přislíbené místo na NFL Combine v příštím roce samozřejmě za předpokladu, že zapracuji na svých slabých stránkách a moje výkonnost nepůjde dolů," prozradil s odhodláním zabojovat o svůj sen. Věří, že případný druhý pokus bude úspěšnější.