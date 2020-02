Dvořákův dvojbob skončil na SP v Lotyšsku sedmý

Včera

Mistrovství Evropy v zápase v Římě: Ženy: Do 53 kg: 1. Koločinská (Běl.), 2. Blaszkaová (Niz.) Do 57 kg: 1. Bullenová (Nor.), 2. Akobijová (Ukr.), 10. Hocková Martináková (ČR). Do 62 kg: 1. Tkačová Ostapčuková (Ukr.), 2. Tražukovová (Rus.) Do 65 kg: 1. Christovová (Bulh.), 2. Manolovová (Ázerb.) Do 72 kg: 1. Vorobjovová (Rus.), 2. Selmaierová (Něm.)