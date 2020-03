Šokující zpráva ze Slovenska! Kvůli koronaviru se tam dva týdny nebude nic hrát

Slovensko hlásí šokující zprávu. Ústřední krizový štáb SR vydal v pondělí nařízení, podle kterého se s okamžitou platností zakazuje pořádání všech sportovních akcí v zemi. Předběžně by měl zákaz platit v následujících dvou týdnech. "Zakazuje se pořádání jakékoliv sportovní, kulturní a společenské akce v nejbližších čtrnácti dnech," řekl podle serveru topky.sk s odkazem na text agentury SITA v pondělí večer na tiskové konferenci dosluhující předseda vlády SR Peter Pellegrini.

Zákaz začne platit v úterý 10. března. Na Slovensku je dosud sedm potvrzených případů nákazy koronavirem. "Neměli by se konat žádná divadelní představení, plesy, oslavy, sportovní akce a také žádné akce veřejného charakteru, kde by se mohlo sejít více lidí," vyhlásil Pellegrini.

V Itálii se hrála fotbalová liga nez diváků, na Slovensku se ale rozhodli jít razantnější cestou a nakonec padlo rozhodnutí o úplném zákazu všech akcí. "Přistoupili jsme k plošnému zákazu. Nechceme specifikovat, zda jde o fotbalový zápas nebo o běžecký závod. Jednoduše potřebujeme eliminovat situace, kdy se scházejí lidé ve větším počtu z různých koutů země a pak se zase rozejdou domů. Právě to je živná půda k tomu, že stačí jeden nakažený člověk a poté se to může hromadně šířit dál," konstatoval Pellegrini.

Slovenský fotbalový svaz (SFZ) v této souvislosti přijal zásadní rozhodnutí a v souvislosti s rizikem přenosu koronaviru (COVID-19) během akcí, které spadají do jeho gesce. "Slovenský fotbalový svaz respektuje všechny opatření, která byla přijata státními orgány a institucemi. Zápasy soutěží, které řídí Slovenský fotbalový svaz, plánované v termínu od 14. do 19. března, se odkládají na naurčito," uvádí se v prohlášení SFZ s tím, že pokud hlavní hygienik SR rozhodne o tom, že by se barážový zápas s Irskem o postup na EURO 2020 měl hrát bez diváků, bude jej plně respektovat. "SFZ garantuje vrácení všech peněžních prostředků v souvislosti se zakoupenými vstupenkami.

"Akceptujeme toto rozhodnutí. Zdraví lidí je na prvním místě. Zároveň musíme zanalyzovat všechny možnosti a řešení vzniklé situace. O dalším programu Fortuna ligy vás budeme informovat," uvedl Ivan Kozák, prezident Unie ligových klubů, která je řídícím orgánem nejvyšší slovenské fotbalové soutěže.

Server Šport.sk vypočítal, že pouze tento týden se výluka dotkne 44 zápasů nejvyšších soutěží nejvýznamnějších kolektivních sportů. Hokej přijde o 18 extraligových duelů, fotbal o šest prvoligových. Jisté tak je, že příští středu nezačne podle plánu série prvního kola hokejového play off.

Vedle akcí v kolektivních sportech se nebudou konat ani slovenské šampionáty v běhu na lyžích, sportovní střelbě, atletických vícebojích a squashi. Zrušena byla i chodecká Dudinská padesátka.