Hvězda NFL Brady po 20 letech opouští New England Patriots. Kam zamířil?

Hvězda amerického fotbalu Tom Brady po 20 letech končí v New England Patriots, s kterými vyhrál šestkrát Super Bowl. Rodák z Kalifornie se stal poprvé v kariéře volným hráčem a hned si vybral nové působiště. Od nové sezony bude posílat přesné pasy v dresu Tampy Bay Buccaneers.

„I když moje fotbalová cesta bude pokračovat jinde, cením si všeho, čeho jsme dosáhli a jsem vděčný za neuvěřitelné úspěchy našeho týmu," napsal Brady. První Super Bowl s Patriots vybojoval v roce 2002 a poslední s nimi slavil loni. V uplynulé sezoně se nejúspěšnější hráč NFL poroučel se svým týmem hned v prvním kole play off.

Majitel Patriots Robert Kraft doufal, že Brady v týmu zůstane, ale po jejich pondělní schůzce hráč oznámil, že z klubu odejde.

Mezi nejčastěji skloňovanými zájemci byli Los Angeles Chargers, právě z Kalifornie Brady pochází a pro tým ztěžka bojující o zájem fanoušků by na novém stadionu byl velkým lákadlem.

Nakonec se ale Brady spolu s manželkou, bývalou brazilskou topmodelkou Gisele Bündchenovou a jejich dvěma dětmi stěhuje na východ v USA, v Tampě by měl inkasovat 30 milionů dolarů za rok. Zatímco v Patriots byl pod vedením legendárního kouče Bill Bellichicka zvyklý bojovat pravidelně v Super Bowlu, v Tampě ho čeká ve 42 letech nová výzva. Vždyť Buccaneers nehráli play off už dlouhých třináct let....