Squashistka Serme ve Francii běhá s povolením v kapse

"Doma cvičím každý den jógu a posiluju. Byla jsem i běhat, na což jsem si musela vytisknout speciální papír, kdyby mě zastavila policie. Kontroly jsou časté. Sportovat venku je zatím povoleno, pokud je člověk sám a ne moc daleko od svého bydliště," uvedla pro média osmadvacetiletá Serme, za svobodna Klimundová.

Rodina Sermeových je letos na národních šampionátech úspěšná. Anna Serme se stala českou mistryní poté, co francouzské tituly slavili její manžel a čtyřicátý hráč žebříčku PSA Lucas Serme i její švagrová a světová trojka Camille Serme.

Anna Serme je mezi ženami na 64. místě světového žebříčku a toužila zabojovat o první padesátku. V plánu měla akce ve francouzském Annecy a v Dublinu. Do konce dubna jsou ale turnaje zrušené. "Samozřejmě mě to mrzí, trénink jsem směřovala právě na tyto turnaje a cítila jsem se po mistrovství republiky dobře. Je to velmi výjimečný stav a nikdo neví, jak se k tomu postavit," řekla česká jednička.

Na kurtu naposledy byla v sobotu ve squashovém klubu v Paříži. O den později už byl kvůli plošnému nařízení uzavřen. "Před pár dny se mohlo na jednom místě sejít až deset lidí, teď už musíte sám i do obchodu a vláda odrazuje i od shromažďování rodin na návštěvy či společné obědy," řekla dvojnásobná česká mistryně.

Země galského kohouta je jednou z nejpostiženějších. Podle Serme i proto, že přístup Francouzů byl liknavější. "Bylo vidět, že někteří tento virus brali jako obyčejnou chřipku a nelámali si s tím nijak zvlášť hlavu. Myslím, že opatření přišla trochu pozdě, ale žádná panika tady zatím není," konstatovala. "Postupně se to ale mění. Ve městě je hodně policistů, kteří dávají pokuty, pokud lidé pravidla porušují."

Vývoj situace sleduje ve zprávách. "Je zvláštní vidět místa jako Champs Élysées nebo Place de la République téměř vylidněná," řekla rodačka z Krnova, která pozorně monitoruje i dění v Česku. "Snažím se být v obraze, ale věci se tak často mění, že začíná být těžké se v tom úplně orientovat," uvedla.