Devastace? Sportovní agentury čekají ztráty, ale věří v přízeň partnerů

"Realita je taková, že přísun peněz do sportu se může drasticky zastavit a nemusí se ho podařit rychle nastartovat," odhaduje David Trávníček z agentury Sport Invest. "Dlouhodobé dopady budou devastační u nás i na celém světě. Osobně se obávám mimořádně vážných důsledků," tvrdí Miroslav Černošek z České sportovní.

Kvůli koronaviru byly přeloženy olympijské hry, fotbalové mistrovství Evropy či zrušen hokejový světový šampionát. Nehraje se prakticky žádná ligová soutěž. "Všude pořadatelé přicházejí o příjmy ze vstupného, o peníze od partnerů, sportovci nemůžou usilovat o vítězství a s tím související prize money," řekl Trávníček.

Problémem je nedohlednost konce omezení. "Tím pádem se nedá nic odpovědně plánovat a všechny termíny jsou virtuální. A až nastane doba, kdy bude možné akce organizovat, začne celosvětová bitva o termíny. Mezi zeměmi, mezi sporty, ale i mezi jednotlivými akcemi," odhaduje Černošek, jehož společnost už musela zrušit tenisový turnaj žen okruhu WTA v Praze a přesunout atletickou Zlatou tretru.

Ani uvolnění sportování ještě neznamená, že se všechny akce budou konat. Marek Tesař ze společnosti Raul! upozornil na rozdíl mezi čistě tuzemskými událostmi a ty s mezinárodním puncem. "Lokální akce můžeme přesunovat, protože lidi na ně můžou přijít. Akce s účastí zahraničních sportovců ale můžou mít problém vzhledem k omezenému pohybu mezi zeměmi," podotkl Tesař.

Raul! v zimě uspořádal oceněnou Jizerskou 50 v běhu na lyžích. Nejspíše přeloží veslařské Primátorky a jiný termín už hledá pro turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě, u kterého není jisté, že se uskuteční. "Zrušení by znamenalo ztrátu už vynaložených milionových nákladů," řekl Tesař.

Sport Invest sportovce především zastupuje. Fotbalisty, hokejisty, ale i olympijské vítězky jako rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou. Všech se situace dotýká v nemožnosti sportovat. Snížený příjem na přípravu je ale podle Trávníčka nečeká. "To ne, ale bude to bezpochyby velká komplikace v celé přípravě. Jsou zvyklé za přípravou cestovat do zahraničí, ale teď nemůžou nikam, takže o plnohodnotné přípravě samozřejmě nemůže být řeč."

Dá se očekávat, že některé firmy ze sportu odejdou, stejně jako tomu bylo po krizi v roce 2008. "Tenkrát trvalo dva roky, než se to dostalo do normálu," vzpomínal Tesař. "Současná situace je ale ještě závažnější," myslí si Trávníček.

Všichni ale zatím mají pozitivní reakce od stávajících sponzorů. "Projekty od nich dostávají morální podporu, ale dá se očekávat, že dojde ke snížení částek, to je velmi pravděpodobné," řekl Tesař. "Navzdory této turbulentní době se však nyní ukazuje, jak cenné byly naše dlouhodobé vztahy s partnery a sponzory, protože zatím z jejich strany nedochází k vypovídání či omezování smluv," řekl Černošek.

Agentura Sportegy Jana Koukala zastupuje třeba kajakáře Josefa Dostála a hokejového brankáře Petra Mrázka. I on měl od partnerů pozitivní reakce. "Milé překvapení v nemilé době. Někteří se ozvali a utvrzovali, že vše platí. Některé smlouvy prodloužili o rok po přeložení olympiády," uvedl Koukal. Připustil, že nové lukrativní kontrakty, které byly před podpisem, se zatím odložily. "Doteď nebylo jednoduché získávat sponzory a teď to bude o to větší výzva pro všechny," řekl Koukal.

Trávníček věří, že většina sponzorů sport nezavrhne. "A sport se z toho dostane, sice se ztrátami, ale relativně dobře. Pokud by soukromé subjekty začaly mizet, může to mít až katastrofické následky," řekl a dodal: "Věříme, že z dlouhodobých sponzorů se stanou partneři, tedy pomocná ruka v kariéře sportovce."

Obecně se nejspíše změní smluvní praxe. Sponzoři budou chtít víc specifikovat podmínky pro vyplácení odměn sportovcům. "Přiostří se, protože v současnosti měl těžko někdo ve smlouvách, že by se kvůli pandemii nekonaly olympijské hry. Teď si všichni budou víc uvědomovat možná rizika," řekl Trávníček.

Třeba u České sportovní situace urychlila určité utlumování činnosti. Kvůli změně systémů tenisových soutěží už dříve agentura přišla o pořádání zápasů Davisova poháru a Fed Cupu. "Česká sportovní bude fungovat ve velmi omezeném rozsahu s cílem zajišťovat aktivity související s oblastí podpory individuálních sportovců," uvedl Černošek, jehož agentura spolupracuje s tenistkou Petrou Kvitovou či atlety Jakubem Vadlejchem a Nikolou Ogrodníkovou.