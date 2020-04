Sáblíková ve dvou v terénu: Po dlouhé době něco, co mě hodně pobavilo

Společně tráví svízelnou dobu. Z velkého výběhu do jarní krajiny přes louže, po polňačkách, lesních cestách, loukách a dalších terénech, které se jim nabízejí, nakonec vznikl klip.

„Po dlouhé době něco, co mě hodně pobavilo," komentovala vše spokojeně Sáblíková.

https://www.facebook.com/557409337946358/videos/508460626490267/

Na sítích přidala ještě pohled na to, jak posiluje a nabízí tak inspiraci všem, kteří by si snad nevěděli rady, jak na to.