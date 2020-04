Virtuální Velká národní vynesla 2,6 milionu liber na boj s virem

Bookmakeři také na dostih vypisovali kurzy a přijímali sázky. Z výtěžku vyplatili vítěze a podstatnou částku věnovali britskému zdravotnímu systému NHS.

Virtuální Velká národní patří do programu festivalu v Aintree od roku 2017, ale vzhledem k zastavení britské dostihové sezony minimálně do konce dubna byla poprvé hlavním bodem. Dostih měl 40 účastníků, kteří by se ho pravděpodobně zúčastnili i ve skutečnosti, a na základě speciálních algoritmů vyhrál Potter´s Corner s kurzem 18:1.

"U nás doma z toho bylo velké pozdvižení. Děti měly své dřevěné koníky a bylo úžasné sledovat dostih a vidět našeho koně vyhrát," řekl BBC Christian Williams, trenér vítězného koně, jenž loni v prosinci vyhrál skutečnou Velšskou velkou národní.