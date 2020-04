Pětibojařům místo na OH zůstane, další kritéria jsou v jednání

Z českých pětibojařů splnil nominační kritéria Martin Vlach díky bronzu na loňském mistrovství Evropy. "Všechna místa, která už byla alokovaná podle původního kvalifikačního klíče, budou potvrzena. Jinými slovy ti, kteří to už splnili, mají splněna kvalifikační kritéria pro hry v roce 2021," uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Jakub Kučera.

Zaplněných je 23 míst z 36 u mužů i u žen. O další tři se mělo bojovat na letošním mistrovství světa v mexickém Cancúnu, které bylo přeloženo na září nebo říjen. Zbývající místa se měla zaplnit podle světového žebříčku, což ale ještě musí mezinárodní federace UIPM potvrdit. "Teď se čeká, jak to bude," řekl Kučera.

Podle kouče může nastat několik variant. Zmíněná tři místa se mohou podle plánu rozdělit na letošním mistrovství světa, pokud se ale uskuteční. "Druhou variantou je, že světový šampionát 2021 bude v termínu, který ještě spadá do olympijské kvalifikační periody. Pak by se ta tři místa pravděpodobně rozdělovala až v příštím roce. Třetí možností je, že všechna zbývající místa budou doplněna ze žebříčku," vypočítal Kučera.

Z každé země mohou startovat maximálně dva muži a dvě ženy. Šanci kvalifikovat se má například Jan Kuf, pětibojařky mají k postupu dále.

Kvůli šíření nemoci covid-19 už byl zrušen letošní Světový pohár, mistrovství Evropy by se mohlo konat v září a po něm by mohlo být MS. Vše ale záleží na vývoji situace. "Jak jsem pochopil, tak žádná oficiální mezinárodní soutěž neproběhne, dokud nebudou zajištěny rovné podmínky pro všechny národní federace. Tedy nejen, že zmizí ta omezení ve volném pohybu osob či cest do zahraničí, ale i jakákoliv další omezující nařízení, která mohou mít vliv na kvalitu přípravy," uvedl Kučera.

Čeští pětibojaři trénují alespoň částečně. Od minulého týdne využívají venkovní sportoviště - mohou běhat, střílet a jezdit na koních. Stále se ale nemohou naplno věnovat šermu a především plavání. "Bazén pro nás bude nejvíc k řešení, naposledy byli závodníci ve vodě před pěti týdny. Někteří z nich sice plní program na plaveckých trenažérech, takže určitý typ specifické plavecké zátěže jsou schopní si namodelovat, ale u plavání je kontakt s vodou absolutně nenahraditelný," řekl Kučera.

"Pokud mají reprezentanti v druhé polovině roku skutečně závodit, měla by pauza v plaveckém tréninku v řádu měsíců na jejich plaveckou výkonnost zásadní vliv," konstatoval Kučera a doufal alespoň v otevření bazénu pro závodníky v Praze na Julisce.