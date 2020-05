ČUS přivítala zákon o mimořádné dotaci na podporu provozovatelů sportovišť

Česká unie sportu vítá informaci o mimořádné podpoře spolků v podobě jedné miliardy korun, která by měla jít letos provozovatelům sportovišť. S návrhem souhlasí ministerstvo financí a premiér Andrej Babiš, prostředky by měla vyplácet Národní sportovní agentura. O situaci informoval její předseda Milan Hnilička. „Agentura bleskově reagovala na podnět ze sportovního prostředí, v řádu dnů připravila zákon. Je to fantastická zpráva pro sportovní organizace, které jsou kvůli pandemii ve velkých provozních ztrátách," řekl Miroslav Jansta, předseda ČUS.