11letý skejťák vymazal v U-rampě legendu. Díky zavřené škole měl čas na trénink

Všechno zlé je pro něco dobré. Jedenáctiletý skateboardista Gui Khury nemohl kvůli pandemii čínské chřipky chodit do školy, o to víc měl ale času na pilovaní svých dovedností v U-rampě. A výsledkem je historicky první úspěšně provedená otočka o 1080 stupňů, kterou brazilský klučina předvedl po více než dvaceti letech od historického triku 900 legendárního Tonyho Hawka.

Pro úplnou představu: 1080 jsou tři celé otočky ve vzduchu a Khury musel proti Hawkovi přidat půlobrat navíc. „Izolace mu pomohla, dosud se musel škole hodně věnovat. Teď měl přece jen víc času na trénink. Určitě by to ale nedokázal, kdyby neměl možnost trénovat v domácích podmínkách v domě své babičky," řekl v neděli agentuře Reuters Guiův otec Ricardo.

Zatímco Hawk svou legendární „devítistovku" v roce 1999 úspěšně ustál v jednatřiceti letech, malý šikula z Curitiby ji jako nejmladší v historii zvládl už v osmi. A v pátek posunul světový skateboarding o notný kus dál. „V hlavě mi jen blesklo ‚Bože, co se to právě stalo'. Je to naprosto úžasný, nelepší pocit, jaký jsem zažil," přiznal Gui Khury a hned si vytyčil další logický cíl - tři a půl otočky, tedy trik 1260.

Brazilský skejťák se záhy dočkal pochvaly nejen od Hawka, ale také od dalších legend. „Bob Burnquist mi psal přes Whatsupp, Neal Mims a Andy Mac dali sdíleli video na Instagramu," neskrýval úžas Khury.

Naděje brazilského skateboardingu chce nyní trik vypilovat tak, aby jej mohla předvádět i při závodech. Ještě před tím se ale Khury chystal na zaslouženou odměnu. „Dáme si doma pár cheeseburgerů," těšil se.