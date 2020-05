Proč Čechům ujíždí vlak? Jsou málo gramotní, tvrdí muž, jehož firma spolupracuje s Plzní

„Jsme sice schopni natrénovat kondici, ale nikoli pohybové dovednosti, které rozhodují o správném provedení situace, o vítězství v daném souboji. Český hráč je většinou pozdě tam, kde má být. Říkáme, že je to smůla. Kdepak!" má jasno Andrle.

V praxi se prý setkává se spoustou prvoligových fotbalistů, kteří o svém těle nevědí nic. Zajímat se začnou až v momentě, když se zraní. „V Česku se jedná o problém napříč všemi sporty. Hráči si musejí uvědomit, že edukace je strašně důležitá. Například v oblasti energie pro výkon - nejen v tréninku - sedmdesát procent úspěchu tvoří to, co do svého těla dám. Jen zbytek tvoří trénink. To je základní věc! Vysoká je bohužel také pohybová negramotnost. Což je o to víc varující v současné době, kdy se fotbalisté po týdnech běhání po lese vrátili na hřiště," podotýká Andrle.

„Tělo vrcholového sportovce bylo připraveno na špičkový výkon, bylo v permanentní zátěži. Jestliže ta v době pandemie koronaviru hodně povolila, některé schopnosti - síla, rychlost, vytrvalost - se rychle vytratily. Rychlost se vytrácí po třech dnech bez silového impulzu, síla po pěti, vytrvalost po čtrnácti dnech. Když se pak začne trénovat ve vrcholovém módu, je to vstupenka ke zranění a zahlcení," upozorňuje Andrle, jehož firma v současné době spolupracuje s plzeňskou Viktorií s přesahem do mládeže.

„Když vezmu českého fotbalistu, nikdo ho neučil běhat, odmala nějak běhá a kope. Najednou vidíme, že je buď rychlý a s míčem to neumí, nebo naopak. Zjistí se, že jeho limity jsou v samotném pohybu. Nikdo neřeší, že ve fotbale se nejedná o atletický běh. Hráč ve spoustě situací dělá jednou nohou jinou činnost než nohou druhou," uvádí Andrle, který cítí šanci pohybový nešvar v českých klubech, jenž ve vyspělém fotbalovém světě není, odstranit.

Nadprůměrní zahraniční hráči mívají svoje osobní týmy, které o ně po této stránce pečují. Stejně by podle něj měli postupovat ti, kteří to s prosazením se v top fotbale myslí vážně. „Není možné se připravovat pouze týmově. Klíčové je optimálně nastavit proces tréninku. Nejde jen o kondici, ale o samotný pohyb směrem k danému sportu," říká Andrle, jehož firma připravuju hráče na drafty, šampionáty i olympiády. Ujala se například přípravy lezce Adama Ondry na OH nebo skeletonistky Anny Fernstädtové či v minulosti hokejisty Tomáše Hertla.