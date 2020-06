Startuje softbalová extraliga: pražské týmy budou lovit Žraloky!

Je to tady. Jako jeden z mála kolektivních sportů se může naplno rozjet softbalová extraliga. Ta odstartuje v sobotu a zasáhnou do ní čtyři pražské kluby. Medailové ambice má předloňský šampion Tempo Praha, vysoko pomýšlí také Spectrum. Nováčkem soutěže je velkoklub Joudrs a radotínští Tunnellers. „Chceme vylepšit loňské bídné umístění, náš cíl je semifinále," přibližuje Petr Bednář, hráč Tempa. O víkendu se na pražských hřištích odehraje celkem osm zápasů. Titul obhajují Žraloci Ledenice.

Původně se měla softbalová sezona rozběhnout v dubnu, kvůli koronavirové pandemii se však odsunula na červen. Na všechny tak čeká velmi náročný program extraligy – jen čtyři víkendy a pak se týmy podle výkonosti oddělí do nadstavby A pro šest nejlepších a nadstavby B, kde bude zbytek celků. V porovnání s loňskem se navíc soutěž rozšířila na deset týmů. Prostor pro chyby bude minimální.

„Vnímáme to určitě pozitivně, o to více bude extraliga zajímavější. Obzvlášť, když jsou v ní mladé ambiciózní týmy," dodává Tomáš Klein, kapitán Spectra. Ti se v minulé sezoně umístili jako nejlepší pražský tým na pátém místě. K oporám patřil například reprezentant David Mertl, který se s 12 homeruny opět stal homerunovým králem. „V přípravě na sezonu jsme zlepšovali techniku pálení a nadhazovači měli svoje jednotky na kondici a techniku. Navíc probíhala týmová posilovna," popsal Klein.

To Tempo na minulou sezonu chce raději zapomenout. Šampioni z roku 2018 skončili totiž na sedmém místě. Na letošní rok se hráči připravují svědomitě. „Hoši si zamilovali crossfit. Jedenkrát týdně trpí a zocelují svalstvo," tvrdil Bednář. Jak Tempo tak Spectrum budou chtít prohnat zejména Žraloky Ledenice, kteří v minulém roce extraligu ovládli. Hodně se čeká také od Locos Břeclav – nováčci, kteří vloni vyšplhali až do finále. Vpředu budou také týmy ze severních Čech - Painbusters Most a Beavers Chomutov. „Chceme se vrátit mezi top čtyři celky a cílem je tedy semifinále," vyhlásil kapitán Spectra Klein.

V jiné pozici budou nováčci. Pražský velkoklub Joudrs Praha bude mít poprvé zastoupení v mužské i ženské extralize. Od roku 2016 nastupoval mužský tým v druhé nejvyšší soutěži a loni se mu podařilo ligu vyhrát a postoupit tak mezi českou elitu. „Zatím úplně nevím, jak velký střet s realitou nás čeká, nicméně klukům věřím, makají na tom, abychom na tom byli co nejlépe," přibližuje vizi na novou sezonu trenér pražských softballistů Ondřej Stroner.

Další z trojlístku druholigových týmů, který postoupil do nejvyšší soutěže, je tým RSKK Tunnellers. Pražské seskupení hráčů Radotína a Kotlářky, které oficiálně zastupuje Radotínský softballový klub, však není úplným nováčkem a do extraligy se vrací po tříleté odmlce. „Návrat mezi elitu je taková malá sláva. Naším hlavním cílem je to na hřišti oslavit tím, že si zahrajeme co nejvíce kvalitních zápasů proti nejlepším českým týmům," komentuje návrat Václav Mudra.

Softbalová extraliga odstartuje v Praze v sobotu od 10:00 na Tempu, kde se představí Joudrs. V Radotíně od 16:00 pak nastoupí úřadující šampioni Žraloci Ledenice. V neděli od 11:00 vyzve Spectrum softbalisty z Mostu. Od 10:00 pak nastoupí Tempo proti Žralokům.