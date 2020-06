Rok do olympiády připomene plavkyně, která porazila leukémii

Rok do začátku olympijských her v Tokiu připomenou organizátoři komorní akcí, jejíž protagonistkou bude plavecká hvězda Rikako Ikeeová. Devatenáctiletá japonská rekordmanka na několika tratích, která celý loňský rok bojovala s leukémií, pronese 23. července na prázdném národním stadionu proslov k ostatním olympionikům. Informovala o tom agentura Kjódó.

Pořadatelé tokijské olympiády už dříve oznámili, že neplánují žádný ceremoniál, jímž by oslavili rok do zahájení odložených her. V současné situaci by podle nich nebylo konání okázalých slavností vhodné.

Olympijské hry měly v japonské metropoli začít za měsíc, ale kvůli koronavirové pandemii byly přeloženy na příští rok. Budou se konat 23. července až 8. srpna.

Ikeeová získala předloni na Asijských hrách osm medailí včetně šesti zlatých a zařadila se mezi velké japonské naděje pro Tokio. Loni v únoru jí však diagnostikovali leukémii a strávila deset měsíců v nemocnici. Letos v březnu začala opět trénovat v bazénu.