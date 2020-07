Z mimořádných dotací na sport je zatím vyčerpán jen zlomek

"V současné době je částka podaných žádostí nižší, neboť se jedná zejména o ty nejmenší sportovní organizace a jednoty. Průměrná požadovaná částka je v desítkách tisíc," uvedla agentura pro ČTK. Organizace vlastnící větší počet sportovišť mají shromažďování podkladů složitější. "Proto jim trvá žádost podat déle než malým jednotám s jedním sportovištěm," doplnila agentura.

Sportovní organizace mohou žádat o kompenzaci nákladů na provoz zařízení, která kvůli koronaviru nesměla fungovat, výdaje za zrušené nebo odložené akce nebo nájem, které některé z nich musely hradit, i když nesměly provozovat svou činnost.

Státní prostředky jim pokryjí polovinu doložených ztrát. "To, že sportovní agentura tento program prosadila, je vynikající. Podmínky v něm nastavila také vhodně. Problém je však ten, že ve Sněmovně byl program okleštěn. Pokrytí 50 procent ztrát je nedostačující," řekl ČTK místopředseda ČUS Marek Hájek. Za další problematický požadavek označuje zúžení podpory na tři měsíce. "Pomoc tak pro mnohé kluby není tolik přínosná a velké procento si o dotaci nakonec rozhodlo nepožádat," dodal Hájek.

ČUS prosazení a vypsání mimořádného dotačního programu obecně oceňuje. "Jakmile by se nastavil COVID-Sport se stoprocentním pokrytím například provozu a údržby sportovišť, tak by to pro kluby s majetkem bylo velmi uchopitelné. Také by pomohlo, kdyby program nebyl vázán pouze ke třem měsícům, ale celoročně. Chápeme však, že politici chtěli nastavit pro všechny stejná pravidla, proto je COVID-Sport zúžený na tři měsíce," uvedl Hájek.

NSA chtěla, aby byly první peníze vyplaceny úspěšným žadatelům v první polovině července, ale zatím drtivá většina organizací na dotaci čeká kvůli nutnému souhlasu Evropské komise. Jedná se totiž o veřejnou podporu.

S penězi počítá například pražská tělovýchovná jednota Bohemians. "Museli jsme v žádosti něco opravit, ale mělo by to být schválené. Jde o půl milionu korun, nejsou to zanedbatelné peníze. V našem patnáctimilionovém rozpočtu je to však málo. Musíme si půjčovat peníze, protože nemáme z čeho žít. Na účtu máme tmu," uvedl její ředitel Richard Šach. Žádost připravují v Tatranu Střešovice. "Budeme se snažit uplatnit ztráty za energie. Jde řádově o statisíce korun," řekl zástupce této jednoty Martin Vaculík.

NSA považuje zatím za předčasné řešit, co se stane s případně nevyčerpanými penězi, ale určitou vizi už má. "Jedním z řešení je ze zbývajících financí pokrýt další zasažené oblasti, například trenéři dětí nebo dětské sportovní oddíly, které mají velký výpad příjmů v souvislosti se sníženými registračními poplatky. To ale bude teprve na programu jednání s ministerstvem financí a vládou," uvedla agentura.