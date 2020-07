Softbalistky se vracejí do akce: Eagles vyzvou městské rivalky

Joudrs jsou v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže zatím jasně nejproduktivnějším týmem. Ve dvanácti duelech si připsali 108 doběhů. „Právě na jejich pálku si musíme dát největší pozor. Síla jim nikdy nechyběla. Myslím, že by to mohly být vyrovnané souboje," tuší Čejková Kolací, která se pomalu chystá na svoji zámořskou misi do týmu Lake Land College, kde dostala stipendium.

Se zámořským softbalem má zkušenost také Veronika Klimplová z Joudrs. V minulém roce odcestovala do USA na Universitu of North Florida, kde si zahrála nejvyšší soutěž Divizi 1. Klimplová v této sezoně předvedla 15 úspěšných odpalů, což je druhý nejlepší výkon. Nejvíce homerunů (2) zaznamenala ze všech pálkařek její spoluhráčka Julie Coufalová. Odpálit za plot se už podařilo celkem třem hráčkám z Eagles Praha. Očekává se tedy zajímavý útočný duel.

V polovině základní části softbalové extraligy se na čele drží Tempo Praha. Ve třinácti zápasech urval celek devět výher, dohromady získaly pražské softbalistky 22 bodů. Za nimi jsou o bod Joudrs Praha a loňské šampionky Žraloci Ledenice. Čtvrté jsou hráčky Eagles Praha.