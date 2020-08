Poslední kolo nadstavby přinese bitvu o postup do semifinále

Nadstavba vrcholí. Ze čtyř účastníků semifinálových sérií je stále znám pouze jediný, Draci Brno. Další tři by měli být odtajněni o tomto víkendu. Každý z pěti týmů má šanci. Kotlářku pak čeká ještě v sobotu 22. srpna dohrávka zápasu s Draky. Semifinálové série startují první víkend v září.

Zatím do nich mají nejblíže Kotlářka Praha, Arrows Ostrava a Hroši Brno, tedy týmy na 2.-4. příčce nadstavby TOP6. Její poslední kolo bylo zahájeno již ve čtvrtek brněnským derby mezi Draky a Hrochy. Lídři neponechali nic náhodě, vyhráli jasně 9:2, a potvrdili tak výbornou formu a pohodu v této fázi soutěže. „Konečně jsme si dokázali sednout na jejich nadhazovače a pořádně je rozstřílet. Ondra Furko zvládl skvěle zápas, já to jen dokončil a máme další výhru," chválí výkon svých spoluhráčů dohazující nadhazovač David Mergans. Draci tak získali již 11. výhru, Hroši naopak musí stále bojovat o účast v další fázi soutěže, protože zezadu se na ně budou tlačit další zájemci.

Mimo postupové příčky jsou zatím dva pražští zástupci. Vloni stříbrní Eagles a Tempo. Eagles mají s Tempem i Hrochy v TOP6 lepší bilanci vzájemných utkání, po porážce Hrochů pak i zápas k dobru. Jejich soupeřem ale bude obhájce titulu Arrows Ostrava. Mistři jsou na 3. místě za Kotlářkou, se kterou však mají v TOP6 lepší vzájemnou bilanci. „Hrajeme o play off a dobré umístění v něm, abychom měli výhodu domácího prostředí. A hrajeme proti soupeři, který také bojuje o postup," přemítá Jakub Malík, vnější polař Arrows.

Kotlářka má výhodu lepší bilance

Eagles se poslední zápasy moc nevydařily, Draky nedokázali ani jednou porazit. „Nejde nám vyhrávat. V utkáních s Draky jsme zápasy začali s plnými metami, ale vydolovali z nich jen bod," pojmenovává trenér Vladimír Chlup hlavní problémy svého týmu. „Touhu ale máme, kluci jsou odhodlaní. Hledám nejlepší variantu, jak poskládat sestavu, hlavně pálkařské pořadí," neskládá před víkendem Chlup zbraně. Série začíná v pátek večer v Ostravě, kde pokračuje také v sobotu, v neděli se pak hraje v krčském areálu.

Kotlářka Praha dokázala porazit Arrows na jejich půdě, ale domácí utkání, zejména kvůli nedotaženým koncovkám obě prohrála. Pokud by tak chtěla skončit na 2. místě a mít výhodu domácího prostředí pro případnou sérii s ostravským klubem, musela by vyhrát všechny čtyři zápasy, které před ní jsou. Tedy nejen sérii s Tempem, ale také odložené utkání s Draky. Proti pronásledovatelům z Hrochů, Tempa i Eagles má nejen výhodu více výher, ale také lepší vzájemná utkání. Tempo nemá co ztratit, a určitě není bez šance urvat i více než jednu výhru, což je také cíl manažera Lubomíra Čuhela: „V minulosti se nám podařilo Kotlářku přehrát v útoku, i když byla papírově silnější. Věřím, že tomu bude tak i v letošním TOP6."

Tempo několikrát ztratilo vítězství až v posledních momentech zápasů v nastavených směnách. „Po prohrách s Hrochy jsme se dostali do špatné výchozí pozice, ale hrajeme dobrý baseball a budeme na to chtít navázat. Série s Kotlářkou byly vždy vyrovnané a my jsme připraveni si sérii vzít. Budeme hrát týmově a věřím, že můžeme překvapit," nevzdává se naděje na semifinále vnitřní polař David Vohánka. Pražské derby startuje v pátek na hřišti Tempa, v sobotu pokračuje dvojutkáním v areálu Markéta na Vypichu.

Baseballová extraliga, nadstavbová skupina o titul: Draci Brno - Hroši Brno 9:2