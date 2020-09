Potvrdí Draci roli favorita? Arrows sní o hattricku

Příští tři hrací víkendy rozhodnou o medailistech letošního ročníku baseballové extraligy. Do semifinále postoupili Draci Brno, Kotlářka Praha, Arrows Ostrava a Eagles Praha. Pokud by Arrows postoupili do finále, získali by šanci bojovat o třetí titul v řadě. Krčský tým poslala do zápasů o medaile výhra Draků nad Hrochy v posledním utkání jejich série a samozřejmě také dva vyhrané zápasy v nadstavbové sérii s Arrows.

TOP6 vyhráli Draci Brno a o postup do Czech Series se utkají právě s Eagles. „V současném systému výhra v nadstavbě nic neznamená. Semifinálová série na dva vítězné zápasy může být zrádná," varuje Hynek Čapka, trenér Draků. Brněnští letos svého pražského rivala dokázali pokaždé porazit. „Být outsider je vždy lepší, v play off nemáme co ztratit," reaguje trenér loni stříbrného týmu Vladimír Chlup.

„Trénovali jsme v normálním režimu, jen jsme se snažili přidat trošku obranu. V ní bychom se chtěli alespoň trochu Drakům vyrovnat," popisuje Chlup a dodává: „S kvalitní defenzívou v zádech máme na to, abychom mohli soupeři konkurovat. Na pálce jsme totiž schopní se jim vyrovnat."

Nominace hvězd na All Star Game

baseball.cz

Draci vědí, že nedostanou nic zadarmo. „Nesmíme povolit v koncentraci a musíme přenést naše výkony z TOP6 i do bojů o finále," burcuje své hráče Čapka. „Na Draky se těším, můžeme jen překvapit. Nemáme co ztratit. Všichni věříme Duffymu (Tomáš Duffek), že Draky udrží v jednom zápase a v dalším už do toho dáme všechno, co máme," plánuje Marek Chlup, mladý český reprezentant a jeden z nejlepších pálkařů Eagles.

Černý kůň vyrukuje proti obhájcům

Ještě větší pozornost se upíná ke druhé sérii mezi Kotlářkou Praha a Arrows Ostrava. Obhájci titulu vyhráli základní část, ale v nadstavbě se jim tolik nedařilo. Kotlářka si pak v koncovce soutěže vybojovala druhé místo a tím i výhodu domácího zápasu v prvním a případně třetím utkání. „Série bude velmi napínavá. Arrows mají dva vynikající nadhazovače Borise Bokaje a Ondru Satoriu, ale i my máme dva vynikající startéry Jana Nováka a Lukáše Ercoliho," srovnává Scott Mulhearn, trenér Kotlářky. „Myslím, že první dva zápasy budou o nadhazovačích, ale oba týmy mají také velmi dobré pálkaře, takže čekám opravdu velmi vzrušující sérii," dodává.

„Čekají nás nejdůležitější zápasy sezony," avizuje Boris Bokaj, který vedle nadhazování působí u týmu také jako hlavní trenér. V základní části se týmy rozešly smírně, v TOP6 vyhráli Arrows sérii 2:1. Kotlářka byla před sezonou černým koněm soutěže, po návratu Martina Červenky z USA její akcie ještě vzrostly. "Arrows mají svou kvalitu, kterou dokazují posledních několik let," chválí soupeře catcher, který má za sebou starty v nižších amerických baseballových ligách a byl velkou oporou národního týmu na loňské ME a olympijské kvalifikaci.

Ostravští získali poslední dva tituly, mají hodně zkušeností z důležitých zápasů a určitě chtějí zaútočit na hattrick. „Poslední zápasy jsme si na sebe vytvářeli sami tlak, a tak věřím, že nám pauza přišla vhod. Snažili jsme se dostat do psychické pohody a jít do série s tím, že se chceme baseballem bavit," říká spojka Jakub Kubica.

Titul obhajují Arrows Ostrava, stříbrné medaile Eagles Praha, bronz Draci Brno. Kotlářka skončila loni na 4. místě.