Ostravští Arrows budou bojovat o mistrovský hattrick

Draci Brno vyřadili Eagles Praha ve dvou zápasech. O tom, kdo se proti nim ve finále postaví, musel rozhodnout až třetí zápas semifinálové série mezi Kotlářkou Praha a Arrows Ostrava. V pátek vyhrála na domácím hřišti Kotlářka 4:3, v sobotu Arrows v Ostravě 3:0. Týmy se tak sešly ke třetímu duelu opět v Praze.

Na nadhozu se proti předchozím dvěma střetnutím představili mladíci obou týmů, Vojtěch Vlach a Matěj Satoria. Diváci tak viděli více odpalů, a také více bodů. Domácí začali dobře, vedli 3:0, ale obhájce titulu postupně zvyšoval svůj tlak, získával body, a nakonec si odvezl vysokou výhru 13:4. Kritická se pro Kotlářku ukázala 7. směna a hned 7 bodů ve prospěch hostujícího týmu.

Kotlářští pálkaři se naopak nedokázali proti nadhazovačům Arrows více prosadit. Jiskřičku naděje vykřesali v dohrávce poslední směny, dostali běžce na všechny mety, ale získali z tlaku pouze 1 bod. Výborný výkon předvedl na kopci Matěj Satoria, mladší bratr sobotního hrdiny Ondřeje, který odházel přes 7 směn a obdržel pouze 3 body.

Páteční porážka je nepoložila

„První dva zápasy byly velice vyrovnané, roli hrál každý aut a každý hit. Páteční porážka nás nepoložila, dokázali jsme se doma stmelit a vyhrát," hodnotí mladý nadhazovač první dvě utkání série. „Začátek třetího zápasu se mi nepovedl, hlavně Martin Mužík na mně 'seděl' jak na židli. Ale naši pálkaři se postupně dostávali na mety a bylo otázkou času, kdy budeme skórovat," dodává spokojeně Satoria.

Martin Mužík z Kotlářky stáhl svými odpaly tři body, ale dlouho byly pro jeho tým jedinými doběhy. „Nastoupili jsme na ně dobře, poté se hra vyrovnala. Soupeř se nás postupně dotahovat. Naše pálka naopak vypnula. Měli jsme běžce na metách, ale nebyli schopni to dotáhnout do konce a stáhnout je pro body. To se pak ukázalo v dohrávce poslední směny a bohužel nás to provázelo celou sezonu," přemýšlí o příčinách nezdaru nejlepší pálkař Pražanů.

Kotlářka, která slavila mistrovský titul v roce 2015, tak končí na třetím místě.

Arrows a Draky čeká finálová série na tři výhry. Letošního mistra budeme znát nejpozději v neděli 20. září. Draci Brno si výhrou v nadstavbě vybojovali výhodu domácího hřiště pro případné rozhodující zápasy.