Draci mašírují za titulem, už jim chybí jen krok

Skóre zápasu se přelévalo z jedné strany na druhou. Že se bude podruhé radovat brněnský tým, rozhodl dvoubodovým homerunem Petr Čech a také výkon nadhazovače Martina Schneidera v posledních dvou směnách utkání.

Czech Series se ke druhému duelu přesunula do Ostravy, tedy na půdu obhájců titulu Arrows. Startujícími nadhazovači byli tentokrát mladí hráči Ondřej Satoria a Ondřej Furko. Oba společně získali v roce 2019 zlato na ME U23 a oba jsou také členy mužské reprezentace. Diváci v Ostravě se, stejně jako v pátek v Brně, dočkali prvních bodů hned v úvodní směně zápasu, kdy šli hosté do vedení 2:1. Arrows dokázali vyrovnat a v sedmém inningu se po střídání dračího nadhozu dostali do vedení 4:2.

Draci však v koncovce utkání ukázali, že nejsou pouze týmem s nejlepší obranou, ale že umí také pálit. Jejich tažení za druhou výhrou začal homerunem zkušený Tomáš Polanský, jenž takto přivítal nového muže v dresu Arrows na kopci, Matěje Satoriu. Brněnský tým dokázal z tlaku vytěžit ještě srovnávací bod a jejich útočné chuti neodolal mladý nadhazovač ani v poslední směně. Meta zdarma Martina Schneidera a následný daleký homerun Petra Čecha převrátily skóre utkání zpět na stranu hostů.

„Oba týmy začaly útočně, oba hrály výborně v obraně, a my jsme pak měli na konci trochu štěstí s mým odpalem," hodnotí Čech, se čtyřmi hity nejlepší pálkař zápasu. Martin Schneider, který se opět přesunul z pozice spojky na nadhazovací kopec, ostravské pálkaře k ničemu nepustil. „Draci využili všechny šance, které měli. My už jsme pak nedokázali reagovat. Diváci si ale museli zápas užít, pro nás byl bohužel s hořkou koncovkou," neskrývá zklamání Ondřej Satoria.

Série pokračuje v pátek 18. září od 19:00 na Městském baseballovém stadionu v Brně. Případná výhra domácího týmu by znamenala její ukončení a stěhování putovního poháru pro vítěze extraligy po dvou letech do Brna.