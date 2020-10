Theophilos bude mít při obhajobě v sedle žokeje Odložila

Loni Theophilose provedl Velkou pardubickou k vítězství Josef Bartoš, ale ten si minulý víkend poranil koleno v Itálii, je po operaci a letos dostih nestihne.

Proto musel trenér Josef Váňa hledat náhradníka. Stal se jím Odložil, který si vyjezdil titul žokeje před rokem. Velkou pardubickou jel třikrát a vždy s běloušem Ter Millem. V roce 2016 byli šestí, o rok později byl kůň zadržen a předloni skončili na Taxisově příkopu. Loni měl jet Odložil s Templářem, ale kvůli zranění nestartoval.

"Určitě je to pro mě šance, děkuju moc celému týmu a panu Váňovi, že mi dali příležitost. Je to sledované, jsou to nejlepší koně v Česku. Udělám všechno, abychom dosáhli na co nejlepší výsledek," řekl Odložil webu iSport.blesk.cz.

S Theopilosem už má Odložil zkušenosti, loni spolu vyhráli Cenu Peruána. Letos jel Odložil 67 závodů a zaznamenal sedm výher. Uspěl i ve čtvrté kvalifikaci na Velkou pardubickou se Sottoventem, kterého v neděli povede Jan Kratochvíl.

Předloňského vítěze pardubické Tzigana du Berlais bude pod sebou mít tradičně Jan Faltejsek, pětinásobný vítěz dostihu. Žokej Marek Stromský zkusí na vytoužený titul, který mu už několikrát těsně unikl, dosáhnout s loni druhým Strettonem.

Osmou ženou ve Velké pardubické a první po šesti letech se může stát jezdkyně Veronika Škvařilová-Řezáčová. Jet má v sedle outsidera All Scatera. Zvítězit dosud dokázala jen Lata Brandisová v roce 1937 s klisnou Normou.