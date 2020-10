Ztráty budou v milionech, tuší Müller. Odložení Velké pardubické byla až poslední varianta

„Na půdu ministerstva zdravotnictví jsme předložili návrh a možné variantní řešení, jak bychom byli schopni zajistit celý provoz a organizaci dostihového dne. Bylo nám vyhověno," oddechl si ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller. Hřeje ho, že pořadatelé našli cestu, jak vyhovět současným vládním opatřením proti šíření nemoci covid-19. „Máme jasné striktní nastavení, jakým způsobem postupovat a skutečně se můžeme dostat mírně nad rámec čísla 130 osob," řekl Müller.

Přitom připustil, že existovala i možnost odložení legendárního dostihu na pozdější datum. „Tohle ale byla varianta úplně poslední. Nejedná se o divadelní představení, ale o sportovní událost. Je to taky otázka načasování formy jednotlivých koní," připomněl.

Krocoleon a jeho loňský super let přes Taxis

Facebook Dostihové centrum Olešnice-Poles Pavel

Obvyklý termín zůstane nakonec zachován, do areálu Pardubického závodiště však v neděli proniknou pouze lidé, kteří jsou nezbytní k zajištění průběhu celého dostihového dne. „Jezdci, trenéři, ošetřovatelé koní, pořadatelský tým v nejužším možném měřítku, security služba, zdravotníci nebo pracovníci České televize. Všechny tyto osoby ale omezíme opravdu jenom na nejnutnější počet," prohlásil Müller.

Na tribuny se letos nedostanou diváci ani obchodní partneři. Ochozy budou prázdné, přitom do nich každý rok dorazí až 30 tisíc fandů a organizátoři tedy kalkulují s velkým ekonomickým dopadem. „Ztráty budou určitě v jednotkách, možná i desítkách milionů korun. Jsme si toho vědomi. Chtěli jsme ale udržet kontinuitu, tradici a významnou historickou událost uspořádat," vysvětlil Müller. „Za neděli přerozdělíme na dotacích kolem pěti milionů korun. Částka by měla účastníky jednak finančně podpořit a zároveň tím vyšleme jasný signál, že nebalíme kufry a počítáme s další sezonou," ujistil.

Částečnou náplastí pro pořadatele by mohly být virtuální vstupenky. Solidaritu ostatně projevila řada příznivců. „Před začátkem sezony jsme připravili marketingový projekt na podporu dostihů v Pardubicích. Zaktualizujeme ho tak, aby nás lidé, kteří se nám prostřednictvím sociálních sítí ozývají, mohli podpořit," uvedl Müller, který si pomoci fanoušků dostihového sportu velmi váží. „Dávají nám najevo, že naše práce má smysl a že to celé stojí za to."

Žokej Josef Bartoš na koni Theophilos v cílí 129. ročníku dostihového závodu Velká pardubická.

Vlastimil Vacek, Právo

Na celý dostihový mítink je přihlášeno přibližně 120 koní. Přípravy pro samotné účastníky finišují. „Od začátku jsme v konání Velké pardubické věřili a přípravné práce nebyly nikdy zastaveny. Dráha je ve výborném stavu," hlásí Müller.