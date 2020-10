Vzpěračská federace odvolala svou šéfku, jež usilovala o reformy

Papandreaová agentuře AP řekla, že členové vedení ji odvolali z funkce během úterního online jednání, kterého se nezúčastnila. Její funkci převzal první viceprezident Intarat Jodbangtej z Thajska.

Bývalá americká vzpěračka a trenérka Papandreaová právo členů vedení odstranit ji před řádným kongresem z funkce zpochybnila. Tvrdí, že dlouholetí funkcionáři IWF její snahu o reformu soustavně sabotují.

"Jakmile jsem měla možnost začít dělat změny, tak jsem je udělala. Tihle chlapi měli několik desítky let na to, aby sepsali nové stanovy, měli desítky let na reformy a najednou se do toho chtějí pustit? K tomu jsem poměrně skeptická," uvedla Papandreaová.

"Je spousta sportovců, čistých sportovců, kteří na mě spoléhají, že udělám změny. Ale změny s touhle partou jsou podle mého názoru neproveditelné," dodala.

Mezinárodní olympijský výbor už dříve IWF varoval, že místo vzpírání v programu OH 2024 v Paříži může být ohroženo, pokud nenastane reforma vedení a pokrok v boji proti dopingu. Nyní MOV oznámil, že ho odvolání Papandreaové nemile zaskočilo. "Během jejího působení ve funkci se nám s ní skvěle spolupracovalo a plně jsme podporovali její reformy, které v IWF hodlala zavést," uvedli představitelé MOV.

Vzpěračskou federací letos otřásl odchod jejího prezidenta Tamáse Ajána, jenž ji vedl 20 let. Na základě pořadu německé televize ARD, v němž bylo Ajánovo vedení federace spojováno se zakrýváním dopingu a korupcí, byl maďarský funkcionář postaven mimo funkci a na jeho pozici v lednu nastoupila dočasně Papandreaová.