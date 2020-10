Vypjaté okamžiky jsem si užíval, říká hrdina softbalového finále Holobrádek

Hroši se díky jeho parádní formě radují ze svého třetího triumfu v extralize. Jednoduchá cesta za triumfem ale nevedla a podle Holobrádka to mohlo být úplně jinak. „Bylo tam hodně těžkých situací. Za tři zápasy jsme měli tak pětkrát plné mety. Kdyby Chomutovu vyšly odpaly, bodů mohl mít třeba deset a mohl slavit on. Rozhodlo to, že se nám v těžkých momentech povedlo zahrát dobře v obraně a pak obratem přidat body na pálce," nastínil.

Holobrádek si ve vypjatých situacích počínal neuvěřitelně klidně. „Jak mně, tak celému týmu, pomohla těžká semifinálová série s Ledenicemi. Dodala nám sebedůvěru," vysvětlil. „Osobně se pak často vracím k mistrovství světa, kdy jsme hráli před hodně lidmi a bylo tam také hodně těžkých momentů. Uvědomuji si, že právě kvůli těmto těžkým okamžikům to děláme, kvůli tomu přeci trénujeme, chceme ty rozhodující zápasy všichni hrát. Tak proč bychom se pak měli stresovat? Já se snažím si vypjaté okamžiky co nejvíc užívat, když už mám po celoroční dřině možnost finále hrát a být tím, na kom to stojí. Takže mě to pozitivně motivuje a nejsem pak ve stresu," svěřil se.

Michal Holobrádek, jeden z nejlepších českých nadhazovačů.

ČSA

I proto možná dokázal vymazat nejlepšího chomutovského pálkaře Marka Malého. „Spolu s Václavem Svobodou to byly největší chomutovské zbraně. Věděli jsme, že jim nemůžeme házet moc hezkých balonů. Chtěli jsme jim dávat míče kolem strike zóny a doufat, že homeruny nedají. Plynulo z toho hodně met zdarma a my si museli poradit se zbytkem. Nám se ale z těch plných met podařilo vždy uniknout," přiblížil úspěšnou taktiku.

Podle Holobrádka k zisku titulu výrazně pomohla i trojice reprezentantů David Mertl, Tomáš Klein a Tomáš Benda, která do týmu přišla před finále, což v softbalové komunitě vyvolalo rozruch. „Všichni měli v zápasech výrazné okamžiky, zahráli těžké balony. Jejich přínos ale byl i v předávání zkušeností. V pravý okamžik řekli mladším klukům správné věci a pomohli nastavit vítěznou mentalitu," popsal Holobrádek. „Ty řeči kolem jsme se snažili nevnímat. Paradoxně nás to semklo. Kluci nám pomohli nyní, ale i směrem do budoucna," dodal.

Letošní sezonu považuje Holobrádek kvůli pandemii covid-19 za zvláštní. „Těžko se srovnává s těmi předchozími. Začátek byl posunutý o dva měsíce, místo půl roku se hrálo jen čtyři měsíce. Celou dobu jsme nevěděli, jestli se soutěž dohraje až do konce. Bylo zrušeno mistrovství Evropy. Nejistota byla hodně velká, ale jsem moc rád, že se díky úsilí všech mohlo všechno dokončit," oddechl si Holobrádek.