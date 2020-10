Posilování venku, útěk do zahraničí. Volejbalové kluby řeší, jak v těžké chvíli trénovat

Jsou v bezvýchodné situaci. Několik týdnů se nemohou volejbalové kluby připravovat a hrát zápasy v halách. Hráči a realizační týmy jsou tak zcela odříznutí od svého přirozeného prostředí. Přitom na některé z nich čekají evropské poháry. „Plácáme to, jak se dá. Posilujeme třeba venku pod střechou. Nejhorší je, že nevíme, co bude dál," prohlásil v tiskové zprávě pro média René Dvořák, trenér Jihostroje České Budějovice. V podobné nejistotě jsou všechny týmy UNIQA extraligy.

Podobná nařízení v historii českého sportu patrně nikdy nepadla. Kvůli koronavirové pandemii se zcela uzavřela vnitřní sportoviště, což odskákaly také volejbalové kluby. V halách nemohou profesionální týmy ani trénovat. „Rozhodli jsme se připravovat na atletickém stadionu, jedeme schody, cvičíme s medicinbaly. Máme kratší fyzické bloky," popsal Jiří Novák, trenér Karlovarska.

A podobně s těmito restrikcemi bojují také další kluby. „Hráči se připravují individuálně podle vlastních možností. Nic si nenalhávejme, mají v podstatě volno. Počasí nám neumožnilo cokoli smysluplně dělat venku. Na příští týden je hlášená o něco lepší předpověď. Vyrazíme na vzduch a nějakým způsobem se budeme udržovat v kondici," prohlásil Tomáš Pomr, trenér Lvů Praha.

Za pomoci analýz se chtějí volejbalisté Lvů Praha zapojit do bojů o medaile.

Lvi Praha

Pro volejbalisty je však prioritní práce s míčem, což venku ve větší míře není možné. „Je sychravo, s namrzlým míčem toho moc neuděláte. Ani možnost trénovat na antuce jsme tolik nevyužili, protože to může více klouzat. Je to riskantní," tvrdil Novák z Karlovarska.

Nejenom volejbal se nyní upíná směrem k Národní sportovní agentuře, která se snaží vyjednat podmínky pro profesionální sportovce. Ti žádají o jediné – hlavně v halách začít co nejdříve trénovat. „Nevidím jediný důvod, proč by to nemohlo jít. Chápu, že je potřeba virus zastavit, ale vláda přece prohlašuje, že nechce významně omezit ekonomiku. A tak se v nějaké hale může sejít třeba sto zaměstnanců a vyrábět nějaký produkt. To problém není. Proč nemohou podobně fungovat také profesionální sportovci, kteří jsou v bublině a nemohou nikoho dalšího nakazit," ptal se Dvořák z Jihostroje.

Nejlepší týmy z UNIQA extraligy řeší také další potíže, kterými je příprava na vystoupení v evropských pohárech. Například volejbalistky z Olomouce čeká za měsíc první duel v Lize mistryň. „Proto opravdu doufám, že alespoň dva týdny před prvním utkáním budeme moct do haly. Když ne, bude to skutečný problém," netajil Petr Zapletal pro Bezteci.cz. Do nejprestižnější evropské soutěže zasáhne také Karlovarsko, které uvažuje o trénování v zahraničí. „Jsou to ale zatím spíše plány. Zjišťovali jsme možnosti, ale narazíte na povinnost testování, na obsazenost hal a rozpočet klubu," přiznal trenér Novák.

Trenér volejbalistů Jihostroje České Budějovice René Dvořák.

eš, Právo

To v Rakousku už trénovali hráči Jihostroje. „Je to minimum, pro profesionály opravdu málo. Potřebujeme být v hale každodenně několik hodin. Pár tréninků máme ještě v tomto týdnu," poznamenal trenér Dvořák. Například ostravští volejbalisté zvažují přípravu v Polsku. „Trénujeme přes oběd nebo hodně pozdě večer, ale za současné situace je to nejlepší řešení," dodal Jan Václavík z VK Ostrava.