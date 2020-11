Miliony pro Ledeckou i Sáblíkovou? Bylo by smutné, kdybychom při nich teď nestáli, říká sponzor hvězd

Ani na okamžik jste neuvažovali o tom, že peníze určené pro sport nějak „osekáte"?

Podpora sportu má pro nás dvě základní roviny – je to pro nás důležitá část marketingových aktivit a zvyšování povědomí o značce, zároveň však patří podpora sportu a kultury také k naší společenské odpovědnosti. Právě tyto dva aspekty jsme si dávali na misku vah, když jsme přemýšleli, jak se za situace, k níž na jaře došlo, zachovat. Fakt, že se po určitou část roku nemohly sportovní akce konat, samozřejmě do jisté míry ovlivnil marketingovou část, ale na významu současně nabyla ta druhá.

A to?

Sport se ocitl ve velmi svízelné situaci a cítili jsme, že součástí našich dlouhodobých partnerských vztahů by mělo být to, že své sportovní partnery v takové chvíli podpoříme. A to bylo nakonec rozhodující. K určitým korekcím finančního plnění jsme tak nakonec přistoupili po dohodě s organizátory pouze u akcí, jejichž průběhu a rozsahu se protiepidemická opatření přímo dotkla.

Ester Ledecká při kvalifikaci paralelního obřího slalomu v Bad Gasteinu.

ASC Dukla/Ivana Roháčková

Výdaje na sport jste tedy oproti běžnému stavu snížili jen minimálně. Na jak dlouho je tento stav pro vás udržitelný, pokud se situace ohledně konání sportovních akcí nezmění?

Letošní zkušenost nechceme do dlouhodobých marketingových partnerství promítat, protože se domníváme, že bychom tím základní hodnoty partnerství vlastně popírali. Chceme samozřejmě věřit, že příští rok se bude situace postupně zlepšovat a že zejména profesionální sport se vrátí do obvyklých kolejí. Vrcholoví sportovci si v každém případě zaslouží náš obdiv za to, jak se se ztíženými podmínkami vyrovnali a dokázali si udržet motivaci.

Chápete firmy, které ze sportu v této situaci ustupují?

Koronakrize zasáhla některé segmenty velmi podstatně a je pochopitelné, že se za takové situace musí přistoupit ke škrtům, mimo jiné i v marketingu. Když se před jedenácti lety propadlo do krize stavebnictví, také jsme na to ve svých marketingových výdajích museli reagovat. Dosavadní vývoj ve stavebnictví nás nicméně naplňuje optimismem v tom smyslu, že by náš sektor nemusel opakovat scénář minulé ekonomické krize, a proto zatím necítíme ani nutnost omezovat sportovní sponzoring. Jednou z podstatných složek partnerství je i solidarita, a právě tu chceme v nynější komplikované době prokázat a být těmi, kteří český sport v rámci svých možností podrží.

Znamená to, že současná krize nezasáhla podnikání firmy STRABAG natolik, že byste museli omezovat výdaje?

Působíme v odvětví, které na propad ekonomiky vždy reaguje s určitým zpožděním. V letošním roce se tak podle všeho koronavirová krize na našich celkových hospodářských výsledcích výrazně neprojeví. Z pohledu naší firmy je to dáno především tím, že jsme svou činností široce rozkročeni ve dvou oblastech – v dopravním stavitelství a v pozemním stavitelství. Pozemní stavitelství již důsledky koronaviru pociťuje, protože soukromí investoři přehodnocují své investiční plány. Druhou nohou však stojíme v oblasti dopravních staveb a tam se vysoutěžené zakázky realizují. Ale jak už jsem řekl, stavebnictví často reaguje na ekonomickou recesi se zpožděním, proto musíme být připraveni na to, že i náš sektor dopady koronavirové krize zasáhnou.

Martina Sáblíková s trofejí za Světový pohár a medailemi z MS

Vlastimil Vacek, Právo

Prozradíte, kolik prostředků ročně do českého sportu dáte?

Konkrétní částky určené na podporu českého sportu nezveřejňujeme, v součtu se však jedná o desítky milionů korun.

Díky tomu patříte k největším sponzorům českého sportu. Co vám podpora sportovců přináší?

Sport je spojen s atmosférou plnou energie a pozitivních emocí, a ty chceme propojovat se značkou STRABAG. Není to ale jen otázka pouhé prezentace loga. Jde nám o spojení značky s hodnotami, které jsou důležité ve sportu i v našem oboru. Jedná se především o myšlenku týmové spolupráce, bez níž by úspěch žádné stavby a žádného sportovce nebyl možný. U sportovců to většinou začíná podporou ze strany rodiny a prvního trenéra. Pokud jde o stavby, úspěch žádného projektu není možný bez toho, aby se dal dohromady sehraný tým. I proto náš firemní slogan TEAMS WORK, který stručně vystihuje povahu naší práce, tak skvěle rezonuje se sportem.

Podle čeho volíte akce a sportovce, které podporujete? Jaká jsou hlavní kritéria?

Pro výběr nemáme nastavená žádná přesně definovaná pravidla, zajímá nás konkrétní člověk a jeho příběh. Sport je plný silných příběhů a sportovci, s nimiž spolupracujeme, jsou jejich zosobněním. Vezměte si například sportovní kariéru Ester Ledecké, za níž stojí nejen vrozený talent, ale také obrovská píle a nezdolnost. Její sportovní cesta je také typickou ukázkou toho, o čem jsem již mluvil, neboť prvními členy jejího realizačního týmu byli rodiče, kteří ji podporovali vlastními silami a prostředky. Stejně fascinující je i příběh Martiny Sáblíkové, která se vypracovala ve sportu, pro nějž v Česku nejsou vhodné tréninkové podmínky. A také ona, stejně jako Ester, nepřestává udivovat tím, jak dokáže podávat špičkové výkony i v jiných sportovních disciplínách. V určité chvíli se nicméně všichni takto talentovaní sportovci dostanou do situace, kdy už rodina sama na vše nestačí a pokud chtějí jít dál, musí přibrat do svého týmu nové členy – trenéry, fyzioterapeuty a další. A ať se to někomu líbí, nebo ne, důležitou součástí takového týmu jsou dnes také sponzoři.

Ondřej Synek během představení olympijské kolekce.

Vlastimil Vacek, Právo

Máte se sportovci i bližší vztah než jen obchodní?

Protnout náš pracovní svět – tedy stavebnictví – s tréninkovým světem našich sportovců je poměrně obtížné. Nejsme ten typ sponzora, který by například pro Ester dokázal vyvinout nový typ lyží. Protože ale naši sportovci mají v řadách našich zaměstnanců spoustu fanoušků, využíváme alespoň drobných příležitostí naše světy na okamžik propojit. Říkali jsme si například, že by mohlo být zajímavé, ukázat našim sportovním hvězdám, o čem je reálně naše práce. A tak došlo k tomu, že si Ester udělala ve svém nabitém programu čas na návštěvu stavby multifunkčního sportoviště v Praze Lysolajích. To, že se na místě potká s našimi dělníky a že si díky trenažéru vyzkouší ovládání bagru, ale předem netušila. To bylo naše překvapení. A musím říct, že to byl zážitek pro ni i pro naše kolegy. Náš strojník ji nakonec pustil i k sobě do kabiny reálného bagru.

Zaznamenal jsem, že na vaší stavbě byl i veslař Ondřej Synek...

Jeho jsme pozvali na jinou stavbu, ale už asi tušil, co na něj chystáme. Pomohl nám se stavbou opěrné zdi a také on potvrdil, že sportovci se umí postavit ke každé výzvě čelem a po chvíli tréninku zvládnou prakticky cokoliv.

Když se v březnu začaly rušit sportovní akce, hodně se řešilo, že sport bude bez peněz. Dotazovali se sportovci přímo u vás, jak to bude s finančním plněním?

Byli jsme v pravidelném kontaktu s lidmi z realizačních týmů a samozřejmě jsme se sportovci to období všeobecné nejistoty prožívali. Tento rok byl nestandardní, ale myslím, že sportovci se o naši podporu neobávali, protože vědí, že naše partnerství není založeno na penězích, ale na důvěře a solidaritě. Kdy jindy než nyní si sportovci zaslouží naši podporu a poděkování. Bylo by smutné, kdybychom při nich nedokázali stát.

Martina Sáblíková vyhrála Bikemaraton Drásal České spořitelny, druhý díl seriálu Kolo pro život.

Kolo pro život

Patříte i k partnerům Českého svazu cyklistiky, budete ve sponzorském poolu chystané akce L´Etape by Tour de France v Česku, podporujete největší seriál závodů horských kol Kolo pro život. Z čeho vychází tak masivní podpora cyklistiky?

Naše podpora cyklistiky je specifická tím, že směřuje nejen k profesionálním sportovcům, ale prostřednictvím seriálu Kolo pro život také k amatérům. Cyklistika je v Česku doslova národním sportem. Myslím, že pro mnoho z nás byla v letošním roce cyklistika doslova spásou, protože jízda na kole byla jedním z mála sportů, kterým jsme se mohli věnovat i v období nejtvrdších omezení. Také závody Kola pro život nakonec proběhly, i když v náhradních termínech. Zdá se tedy, že sázka na cyklistiku byla z hlediska koronaviru téměř vizionářským počinem.

Jste aktivní i na mezinárodních akcích jako byl například Světový pohár v lyžování ve Špindlerově Mlýně, patříte i mezi partnery mistrovství Evropy v basketbalu 2021. Co je na tom pro vás lákavého?

Náš koncern působí v mnoha zemích Evropy a každá mezinárodní sportovní akce pod hlavičkou naší značky má velký ohlas i mezi našimi kolegy v zahraničí. Je to jeden z těch pozitivních momentů, které spojení značky se skvělými sportovními událostmi přináší – pocit hrdosti a sounáležitosti, který to dává našim zaměstnancům. Šířit naše logo na kombinézách nejlepších světových lyžařek ze Špindlerova Mlýna prakticky do celého světa – to byl opravdu pěkný pocit. Organizátorům se i přesto, že nemáme velehory, podařilo přivést do Krkonoš úžasnou atmosféru a celý závod byl perfektně organizačně zvládnutý. A pozitivní odezvu jsme v rámci koncernu slyšeli z mnoha zemí. Doufám, že i navzdory všem potížím, které momentálně sportu působí koronavirus, bude chystané mistrovství Evropy v basketbalu stejně úspěšnou akcí.