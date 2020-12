Šipkař Sedláček zná soupeře pro mistrovství světa

Šipkař Karel Sedláček se jako jediný český zástupce zúčastní mistrovství světa organizace PDC. To startuje v londýnském Alexandra Palace 15. prosince. „Zlej Kája", který si účast vybojoval v závěrečné kvalifikaci, už zná jméno svého soupeře pro 1. kolo. V cestě mu bude stát 37. hráč žebříčku Order of Merit Ryan Joyce.

„Je to velice těžký soupeř, ale určitě se s ním hrát dá. Jednou už jsem ho i porazil, a to během Autumn Series v Německu. Skončilo to 6:5 a byl to moc pěkný zápas. Před dvěma roky došel na mistrovství světa až do čtvrtfinále, což dokazuje, jak kvalitní soupeř to je," upozornil Karel Sedláček.

„Nicméně na světovém šampionátu si nevyberete, každý hráč je tam špičkový. Když chcete postoupit a udělat nějaký pěkný výsledek, tak musíte porazit kohokoliv. Trošku jsem se usmíval, že by mě spíše zajímalo, co na los říká Ryan (Joyce), popřípadě pak Krzysztof Ratajski, který mě, nebo mého soupeře bude čekat v případě postupu," doplnil „Zlej Kája".

Právě s Ratajskim se totiž Sedláček utkal na posledním majoru sezony – Players Championship Finals, kde ho český šipkař v prvním kole dokázal vyřadit (6:4).