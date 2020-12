Slavný žokej Váňa vzpomíná na drsné dětství: Táta mě mlátil!

Je ikonou Velké pardubické, legendární překážkový dostih ovládl hned osmkrát. Jenomže cesta ke koním a následné zářivé kariéře v sedle byla pro Josefa Váňu hodně trnitá. Slavného žokeje týral v dětství jeho otec, jak 68letý šampion odhalil ve své autobiografii nazvané „VÁŇA - Dělám si, co chci!“, z níž cituje dnešní deník Blesk.

„Když mě táta mlátil jak smyslů zbavenej, tak jsem říkal: Ku*rva, ani slzičku ti neukápnu, ha*zle jeden," vzpomíná na krušné dětství v knize. K despotickému otci, který chtěl, aby syn byl stejně jako on instalatér a lásku svého potomka k dostihům nesdílel, žádné vřelé pouto necítil. „Neměl jsem k němu nikdy vztah, že bych ho měl rád."

Násilnické chování prý svému otci neodpustil ani při posledním rozloučení. „Když jsem mu byl na pohřbu, tak jsem neuronil ani slzičku," přiznal.

Nejslavnější český žokej dokonce vyrůstal s cejchem syna kriminálníka poté, co se jeho otec dostal za mříže za způsobení smrtelné nehody. „Když se u nás dělala přístavba na domu, vyrazili s pokrývačem na motorce pro nějaké věci. Měli něco upito, a jak se vraceli, byla tam serpentina, takové esíčko. A nevyšlo to, sletěli dolů do řeky a ten kluk se zabil," přibližuje Josef Váňa.

Jeho otec tehdy strávil ve vězení deset měsíců, v půlce trestu ho pustili. „Nebyla žádná sranda to tenkrát všechno zvládnout," připouští Váňa s odstupem času.

