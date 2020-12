Sportovní svazy budou nově dostávat dotace na tři účely najednou

Do letoška, kdy prostředky ze státního rozpočtu rozdělovalo ministerstvo školství, svazy samostatně dostávaly peníze na organizaci sportu, talentovanou mládež a reprezentaci. Po sloučení bude stačit, když podají jednu žádost. "Jsem přesvědčen, že sportovní svazy novou formu výzvy ocení. Vyhlášená výzva totiž kromě jednodušší administrativy pomůže svazům k větší přehlednosti podaných dotačních žádostí," uvedl předseda NSA Milan Hnilička v tiskové zprávě.

Ujistil, že o žádné peníze svazy nepřijdou. Celkem si rozdělí 2,885 miliardy korun, což je o 177 milionů korun více, než byla souhrnná letošní podpora.

Zvláštní pozornost agentura upře na fotbalovou asociaci. FAČR jako právnická osoba společně s bývalým předsedou Miroslavem Peltou stojí před soudem kvůli údajnému ovlivňování dotací z roku 2017. Pro podezření z manipulování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy je od října stíháno 20 lidí v čele s bývalým místopředsedou FAČR Romanem Berbrem. Podle vyšetřovatelů také Berbr a jeho spolupracovníci zpronevěřili peníze z plzeňského krajského fotbalového svazu.

Fotbalová asociace bude muset pro poskytnutí dotace doložit demokratické volby do okresních a krajských svazů a dodržovat protikorupční program. O žádné finanční prostředky ale nepřijde. "Svaz má 320.000 členů a jakýkoliv zásah do financování by odnesli nejvíce děti a amatéři. Nicméně z důvodu obdržení vícero závažných informací a podnětů týkajících se aktuální situace ve FAČR a celém fotbalovém hnutí nemůžeme situaci jen tak přihlížet a rozhodli jsme se reagovat posílením kontroly dodržování protikorupčních opatření," poznamenal Hnilička.

Národní sportovní agentura už pro rok 2021 vypsala podmínky všech dotačních programů včetně těch investičních. V některých, jako je například Můj klub zaměřený na podporu dětí a mládeže, byl už ukončen příjem žádostí. Peníze chce agentura příjemcům vyplatit nejpozději na jaře.

Zejména amatérský sport se potýká s vážnými problémy kvůli omezením proti šíření koronaviru. Od jara se v pátek už potřetí zastaví, celkem byl letos zakázaný už bezmála čtyři měsíce. Předseda NSA Milan Hnilička bude s ministerstvem zdravotnictví jednat o tom, aby ve čtvrtém rizikovém stupni byla vnitřní sportoviště zpřístupněna alespoň pro individuální bezkontaktní sporty. Jeho návrhy ale zatím u ministra Jana Blatného nedopadají na úrodnou půdu.