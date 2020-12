Draci Brno se stali nejlepším baseballovým týmem roku

Nejlepším nadhazovačem základní části byl vyhlášen Radim Chroust, dlouholetá opora Draků. "Sezona byla super, strašně jsem si to užil. Začátek byl rozpačitý, ale pak jsme získali drajv," řekl při vyhlášení reprezentační nadhazovač.

Z hráčů Draků uspěl i zkušený Martin Schneider. Byl nejlepším polařem základní části a nejužitečnějším hráčem play off. "Je to pro mě velká čest a moc to pro mě znamená. Draci vždy stavěli na precizní obraně a zvláště play off se vyhrává obranou, jsem rád, že jsme se zase vrátili na trůn," řekl Schneider.

Draci ovládli i další cenu play off. Nejlepším pálkařem se stal chytač Petr Čech. "Spoluhráči mi věří, to mi pomáhá být stabilní. Udržuji si techniku švihu a neměním věci, když to funguje," řekl Čech. Trenérem roku byl brněnský Hynek Čapka.

Nejlepším nadhazovačem play off byl ostravský Ondřej Satoria. Matěj Menšík z Techniky Brno, která sestoupila, má dvě ceny. V základní části byl nejlepším pálkařem a odpálil nejvíce homerunů, za bariéru poslal jedenáct míčů.

Cenu fanoušků pro nejoblíbenějšího hráče převzal nadhazovač a trenér Arrows Ostrava Boris Bokaj. "Je to pro mě velké překvapení. Spíš bych čekal, že budu nejméně oblíbený hráč. Moc děkuji všem, kteří pro mě hlasovali," neskrýval překvapení loňský držitel ceny Osobnost roku.

Novinkou byla kategorie Junior roku, ve které nejvíce bodů získal sedmnáctiletý Michal Kovala z Ostravy. Rozhodčím roku byl Zdeněk Židek.

Za dlouholetý trenérský přínos byl oceněn in memoriam Aleš Hrabě. Muž, který zakládal pálkovací hry v Československu, byl dlouholetým předsedou a posléze čestným předsedou České baseballové asociace, členem Síně slávy. Zemřel v září ve věku 92 let. Cenu za něj přebral jeho syn Aleš Hrabě.

Česká extraliga se letos rozjela jako první v Evropě a odehrála se ve zkrácené verzi. V Praze se uskutečnil 39. ročník Pražského baseballového týdne a reprezentace odehrála na Tenerife přátelská utkání se Španělskem.