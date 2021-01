Tanečníci na ledě Taschlerovi se chystají na návrat po covidu-19

Nejlepší český taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi se v září blýsknul triumfem na tradiční Nebelhorn Trophy v Oberstdorfu, ale pak mu dobře rozjetou sezonu přerušil koronavirus. Nejdříve kvůli němu přišli o plánované závody a koncem listopadu sami onemocněli. Kvůli tomu nemohli startovat na prosincovém mistrovství republiky v krasobruslení. Vrátit by se chtěli začátkem února v italském městě Egna, kde trénují.

Čeští sourozenci byli negativní po týdnu karantény, do které se dostali na konci listopadu, ale národní šampionát v polském Těšíně nestihli. "Doufali jsme, že se stihneme připravit na republiku, ale všichni doktoři říkali, že je to riskantní. Všichni nám doporučovali, ať to zrušíme a zbytečně se nestresujeme, protože se ještě neví, jak ten covid dopadl na naše těla," uvedla ve videorozhovoru zprostředkovaném českým svazem devatenáctiletá Taschlerová.

Odcestovali do Prahy na zdravotní testy, které dopadly dobře. I tak raději navyšují zátěž postupně. "Musíme opravdu sledovat, co nám doporučil pan doktor. Snažíme se jet podle toho a nic neriskovat. Je lepší udělat pořádnou rekonvalescenci, než skočit strmě do tréninku a pak mít nějaké následky natrvalo, což bychom určitě nechtěli," řekl jednadvacetiletý Taschler.

Covid-19 je připravil o fyzickou kondici a pořád se unaví rychleji než před ním. V jiných aspektech jim ale nucená pauza prospěla. "Covid nám určitě pomohl v zahojení nějakých zranění, která jsme měli. Měli jsme více času na odpočinek. Zvedačky a bruslení fungují mnohem lépe. Žádné bolesti kotníků, kolen, všechno je mnohem lepší," pochvalovala si Taschlerová.

Vánoce strávili v Česku s rodinou a absolvovali on-line tréninky na suchu, ale kvůli dalšímu uzavření zimních stadionů v České republice se na Silvestra vrátili zpět do Itálie. Pod vedením Mattea Zanniho trénují, aby za měsíc mohli znovu závodit.

Hlavním cílem je pro mladé české tanečníky březnové mistrovství světa ve Stockholmu, kde by měli debutovat na seniorském šampionátu. Na MS se kvalifikovali osobními rekordy z Nebelhorn Trophy. Na loňském mistrovství Evropy při premiéře na velké dospělé akci obsadili devatenáctou příčku.