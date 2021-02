Olympiáda zahalená tajemstvím. Zbývá rok do nestandardního svátku

Poslední rok do plánovaného startu zimní olympiády zítra začíná odpočítávat Peking. Obvykle už touto dobou sportovci mají vyzkoušeno, kde budou bojovat o medaile, a funkcionáři z jednotlivých zemí detailně prohlédnuté pořadatelské město včetně olympijské vesnice či transportního systému. Nic takového se zatím v Číně neděje.

Tady by za rok měla bojovat o další olympijskou medaili Martina Sáblíková.

Důvod je zřejmý, kvůli cestovním omezením souvisejícím s pandemií koronaviru se nejlidnatější země světa uzavřela, a tak veškeré informace proudí přes online semináře či rozeslaná videa.

V předolympijské zimě tradičně Světové poháry zavítají do dějiště her, v plánu byly i letos, ale jeden po druhém organizátoři rušili. A to budí obavy v situaci, kdy Číňané nepatří mezi zkušené pořadatele zimních klání.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Beijing 2022 (@beijing2022)

„Nedovedu si představit jet na nejdůležitější závod za čtyři roky někam, kde jsme nikdy nebyli,“ přiznává třeba kouč šampionky ze Soči ve snowboardkrosu Evy Samkové Marek Jelínek s tím, že lyžařská federace FIS má dokonce test sportovišť povinný.

„Testovací soutěže jsou důležité pro sportovce i jejich týmy, aby si vyzkoušeli haly či tratě, ale také pro organizátory, aby si otestovali různé bezpečnostní procedury, které plánují na samotnou olympiádu. To teď bude složitější,“ ví sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

„Také na online semináři šéfů misí padl požadavek, aby do konce roku nějaké soutěže ještě proběhly," říká Doktor. To ale může narážet na kalendáře jednotlivých federací i aktuální protikoronavirová pravidla. Teď Číňané striktně vyžadují čtrnáctidenní karanténu...

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Beijing 2022 (@beijing2022)

Doktor si zatím sportoviště prohlédl aspoň na videích. „To ale nestačí, doufáme, že ještě k návštěvě Pekingu bude možnost," věří. Už teď ale ví, že největší výzvou her budou dlouhé přesuny mezi čínskou metropolí a horskými středisky.

„Je to třeba i dvě stě kilometrů. Bude tam rychlovlak, který by měl být v jedné stanici za dvacet minut, ve druhé za dalších padesát, což nezní jako dlouhý čas, ale když k tomu připočteme přestupy, bude to na dlouhé lokte," ví Doktor, jenž nyní nezvykle řeší přípravy dvou olympiád najednou, odloženého letního Tokia a zimního Pekingu.