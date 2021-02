Badminton ukázal cestu v době covidové. V Thajsku se hrály tři obrovské turnaje

Pořadatelství se ujal Bangkok a svoji úlohu zvládl se ctí. Pozitivní případy? Jeden indický hráč a dva členové podpůrných týmů... Jediné, co turnajům chybělo, byla účast dvou asijských velmocí - Číny a Japonska. Prvně jmenovaná země své sportovce vůbec do Bangkoku nevyslala, u Japonců tomu zabránil pozitivní test na COVID-19 u největší hvězdy tohoto sportu Kenta Momoty.

Turnaje nabídly přehlídku 14 hráčů z elitní dvacítky žebříčku mužů a hlavně ukázaly sílu evropského, potažmo dánského badmintonu. Světová čtyřka Viktor Axelsen dotáhl sérii vítězných zápasů na číslo 29 (i se zápasy z roku 2020) a po dvou finálových výhrách, se dostal do zápasu o titul i na třetím turnaji, zmíněném World Tour Finals. V něm nakonec po obrovské bitvě podlehl svému třiadvacetiletému krajanovi Andersi Antonsenovi 1:2.

Skvělý vstup do sezony předvedla také největší evropská star mez ženami. Olympijská vítězka a mistryně světa Carolina Marínová ze Španělska dvakrát zdolala ve finále světovou jedničku Tchajwanku Tzu Ying Tai, a až v boji o titul na World Tour Finals, stejné hráčce napotřetí podlehla.

Předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Jsem opravdu nesmírně šťastná, že jsem vyhrála dva velké tituly ve třech týdnech. Řekla jsem svému týmu, že na konci roku 2020 chci být novou hráčkou, více soustředěnou na hru, s jiným nastavením mysli, stát se prostě lepší ženou na kurtu," spokojeně konstatovala hráčka, které se předchozí, zkrácený rok, příliš nepovedl.

Marínová dlouhodobě ukazuje, že i v Evropě a v zemi, kde badminton rozhodně není na vrcholu sportovních žebříčku, lze vychovat olympijskou vítězku a světovou šampionku. Na oba tyto vavříny už totiž rodačka z Huelvy ve své kariéře dosáhla.

Asiaté na druhé straně suverénně kralovali soutěžím ve čtyřhře, když si připsali všech devět turnajových vavřínů, které byly k dispozici. Za zmínku stojí především čtyřhra mužů a mix, kde se nevídaný kousek povedl tchajwanskému mužskému deblu (Lee, Wang) a také smíšenému páru z Thajska (Puavaranukroh, Terattanachai). Oba týmy dokázaly zvítězit na všech třech, po sobě jdoucích podnicích. V soutěži párů však byla o to větší škoda, že se nemohli účastnit právě Japonci a Číňané, jejichž páry jsou opravdu absolutní špičkou.

Badminton ukázal cestu, jakou by se "turnajové bubliny" mohly ubírat a to až do olympijských her. Odehrát se totiž musí řada kvalifikačních turnajů.