Dostihová sezona v Praze začne i letos kvůli koronaviru později

"Vzhledem k aktuálně platným omezujícím opatřením a nejistému výhledu pro další týdny dojde k posunu začátku letošní dostihové i parkurové sezony v Chuchle Areně Praha," uvedli představitelé areálu v tiskové zprávě.

Nedojde na Gomba handicap 5. dubna ani na Velkou dubnovou cenu o třináct dnů později. První dostihový den by se měl v metropoli konat v neděli 25. dubna. Vrcholem sezony rovinových dostihů bude jubilejní 101. České derby 27. června.

Praha zrušila i parkurovou Jarní cenu Chuchle Areny Praha (8. až 11. dubna), a to v souladu s nařízením České jezdecké federace, která kvůli nákaze koňského herpesviru (EHV 1) v Evropě zakazuje do 11. dubna pořádání sportovních akcí.

Druhým rokem začne dostihová i parkurová sezona v Praze později.

Josef Malinovský

Skákat by se snad mělo v rámci parkurového Světového poháru 29. dubna až 2. května a Poháru národů do 6. do 9. května. "Připravujeme přísná hygienická opatření, která se budou týkat nejen jezdců a členů ekip, ale také koní," uvedla sportovní ředitelka Chuchle Areny Praha a ředitelka závodů Markéta Šveňková.