Rusky v čele se Ščerbakovovou ovládly MS, Březinová volnou jízdu pokazila

Začátek se Březinové povedl, ale pak spadla při trojitém rittbergeru a začala kupit chyby. Několikrát zařadila jen dvojitý skok místo trojitého. "Po tom pádu jsem asi trošku ztratila koncentraci. Nechtěla jsem udělat další pád, hrálo tam trošku roli, že musím za jakýchkoliv okolností stát na nohách. Proto ty proskočené dvojité skoky," uvedla při on-line tiskové konferenci.

Závěrečnou piruetu dotáčela až po doznění hudebního doprovodu a dostala srážku jednoho bodu za překročení času. O penalizaci věděla už na ledě. "Zkusila jsem ji ale dotočit, aby nebyla nula, ale aspoň nějaký level."

Eliška Březinová během volné jízdy na MS.

Meissner Martin, ČTK

Ve srovnání s krátkým programem si o jedno místo pohoršila, ale i tak by měla zajistit pro Česko místo na zimních olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu. Ona samotná ale byla opatrná. V dějišti šampionátu se totiž objevil výklad, podle něhož by se některé kvóty z MS mohly převést na dodatečnou kvalifikaci v Oberstdorfu. "Všichni o tom momentálně debatují. Nikdo neví, kde je pravda. Vydalo se pravidlo, kterému nikdo moc nerozumí," konstatovala.

Nově mohou přímo z MS postoupit jen krasobruslaři, kteří jsou ve volných jízdách. Pokud některá země vybojuje víc účastníků, než má ve finále ve Stockholmu, může další její závodník o kvótu navíc zabojovat v Oberstdorfu. Spory jsou o to, zda při dodatečné kvalifikaci zůstane k dispozici stejný počet míst, nebo se navýší o tyto případy na úkor míst z MS. U žen se jedná celkem o tři místa.

Pokud by platil přesun, přestože to v kritériích mezinárodní federace ISU není výslovně uvedeno, byla by nejen Březinová, ale i česká sportovní dvojice Martin Bidař, Jelizaveta Žuková těsně pod čarou. ISU oficiální rozdělení kvót zveřejní až 11. dubna.

Volná jízda Elišky Březinové na Ms.

Meissner Martin, ČTK

Boj o světové medaile v ženské soutěži byl plný chyb. Vedení po krátkém programu udržela loňská vicemistryně Evropy Ščerbakovová, která na úvod upadla při čtverném lutzu a pak už vsadila jen na trojité skoky. Návrat na mezinárodní scénu po šesti letech proměnila ve stříbro Tuktamyševová, mistryně světa z roku 2015. Ta skočila dva trojité axely, ale zradil ji flip. Na titul ztratila téměř třináct bodů.

Na bronzovou příčku se z dvanáctého místa "proskákala" Trusovová, ačkoliv u dvou ze svých pěti čtverných skoků spadla. Pomohl jí i nezdar druhé ženy po krátkém programu Riky Kihiraové. Japonská naděje se neúspěšně pokusila o trojitý axel a nezařadila ani plánovaný čtverný skok. Udělala i další chyby a propadla se až na sedmé místo.