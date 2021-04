Rozhodnuto. Dostihová sezona v Pardubicích začne kvalifikací na Velkou

Žokej Lukáš Matuský vede Hegnuse do cíle loňského 130. ročníku Velké pardubické.

Dostihový spolek plánoval letos uspořádat deset dostihových dnů, jejichž vrcholem druhou říjnovou neděli má být právě 131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Zahajovací dostihový den chystaný na tradiční termín 8. května se ale konat nebude. Za zrušením mítinku stojí nejen přetrvávající protiepidemická opatření a nejistý výhled budoucnosti, ale také ekonomické důvody.

Navzdory snahám pardubického pořadatele nezařadil Jockey Club ČR tento mítink mezi akce podporované v rámci programu Covid dostihy 2021. Dostihový den by se navíc zřejmě konal bez přítomnosti diváků, což Dostihový spolek po zkušenostech z loňské Velké pardubické nemůže opakovat.

„Velmi nás to mrzí, protože jsme se na zahájení sezony v tradičním termínu připravovali. Uvědomujeme si, že zklameme i řadu fanoušků, kteří by nás sledovali alespoň prostřednictvím online kanálů. Je nám líto, že nenabídneme účastníkům dostihů okusit stav pardubické dráhy po dlouhé zimní pauze," uvedl v pondělní tiskové zprávě ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Žokej Lukáš Matuský v sedle Hegnuse na Taxisově příkopu během loňského 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.

Vlastimil Vacek, Právo

Koně by tam měly vyrazit do dráhy Pardubického závodiště poprvé až ve druhé polovině května. Kromě samotné úvodní kvalifikace na Velkou pardubickou se poběží i osm dalších dostihů. „V tuto chvíli nedokážeme predikovat, zda se mítink bude konat za účasti diváků, případně za jakého počtu. Dostihový den bude stejně jako v předchozích letech vysílán na kanálech České televize. Děkujeme všem partnerům, kteří nás v této nejisté době podporují," dodal Jaroslav Müller s tím, že tento mítink je už do režimu podpory Covid dostihy 2021 zařazen.

Další dostihové dny by se měly konat podle původního plánu, pokud se epidemická situace v České republice opět nezhorší. Druhá kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou má své místo v kalendáři v sobotu 26. června, předcházet jí bude páteční podvečerní mítink s rovinovými dostihy a dostihy přes proutěné překážky.

Loňští vítězové Velké pardubické: žokej Lukáš Matuský a dvanáctiletý hnědák Hegnus.

Vlastimil Vacek, Právo

Třetí kvalifikace se poběží v srpnu, závěrečná čtvrtá pak na začátku září společně s dalším pátečním mítinkem. V říjnu se uskuteční 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou a tečku za sezonou by měl udělat Závěrečný dostihový den na konci října.