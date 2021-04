Mistr proti nováčkovi, na Hlubokou přiletí brněnští Draci

Baseballová extraliga pokračuje od pátku do neděle třetím kolem. Hrát se nebude série mezi Olympií Blansko a Arrows Ostrava, která byla z rozhodnutí Krajské hygienické stanice odložena. Tahákem víkendu je určitě série obhájců titulu Draků Brno a nováčka soutěže Sokola Hluboká. Jihočeši před sezonou hodně posílili, mimo jiné i o české reprezentanty Jana Nováka a Martina Mužíka. Hluboká v minulém kole porazila třikrát Tempo Praha, je velkým překvapením celé soutěže. Draci měli naopak volno a mohli se tak věnovat naplno tréninku.

Po dvou odehraných víkendech mohou být spokojeny dva brněnské týmy - Hroši a Draci, a také Sokol Hluboká. První výhru získal Blesk Jablonec

Tahákem kola je určitě série Draků Brno a Sokola Hluboká, která začíná v pátek večer pod světly na Městském baseballovém stadionu v Brně. Draci jsou obhájci titulu a v prvním kole přehráli třikrát nováčka soutěže Blesk Jablonec. Nyní je čeká série s dalším letošním nováčkem, který v minulém kole třikrát porazil Tempo Praha a drží se v první polovině tabulky. Nyní ho prověří soupeř z nejtěžších.

„Je to nejsilnější soupeř v extralize, který budí respekt, a i jedno vítězství ve víkendové sérii by bylo pro náš tým úspěchem," říká Zdeněk Josefus, trenér Sokola. Hluboká se může spolehnout na své nadhazovače, duo Novák - Parsons rozdalo dohromady 48 SO. Draci mají ve svém týmu hodně reprezentantů a zkušených hráčů, lze tak očekávat opravdu zajímavé a dramatické souboje.

V pátek budou hrát také Eagles Praha s Bleskem Jablonec. Byť je Blesk nováčkem, soupeři se dobře znají, protože hodně jabloneckých hráčů v minulosti hostovalo v pražském celku. „Stejně jako Blesk bude vědět jak na nás, my budeme vědět to samé a možná o něco víc," hlásí trenér Eagles Vladimír Chlup, který v minulosti stál také na lavičce Blesku. Jablonečtí oslavili v minulém kole svou první extraligovou výhru nad Nuclears Třebíč, stále ale nemohou hrát na svém domácím hřišti. Celá série se tak odehraje v Krči. „Výhoda domácího hřiště je jednoznačně na naší straně, nemusíme cestovat, hráči se budou cítit lépe, větší rozměry hřiště navíc umožňují našim mladým nadhazovačům větší prostor pro případný nepovedený nadhoz, který tak neskončí za plotem, ale v rukavici vnějších polařů," hodnotí výhodu tří utkání na vlastním stadionu Chlup.

Kanaďan z Vysočiny září

Důležitá série se bude odehrávat mezi Nuclears Třebíč a Kotlářkou Praha. Kotlářka byla loni bronzová, Nuclears ještě nikdy nepostoupili do Top 6. Ale letos je na tom zatím lépe klub z Vysočiny. Těží z výborné formy Kanaďana Ryana Johnsona, který exceluje jak na pálce, tak na nadhozu a je zatím nejužitečnějším hráčem celé soutěže. Za své výkony se také dvakrát dostal v hlasování fanoušků mezi nejlepší hráče týdne. Kotlářce se moc nedaří zejména v útoku, její hráči mají na svém kontě pouhých 36 dobrých odpalů proti 75 svého soupeře.

Vedoucím týmem průběžné tabulky jsou Hroši Brno, kteří v prvním kole vyhráli sérii s Blanskem 3-0 a ve druhém přehráli Kotlářku 2-1 a nyní je čeká Tempo. Pražané naopak podlehli třikrát Hluboké, a tak mají na svém kontě zatím pouze dvě výhry. „Hrochům se vydařil vstup do sezony, uvědomujeme si jejich sílu. Nečeká nás vůbec jednoduchý víkend. I přes zranění v týmu doufáme, že dokážeme sérii ovládnout a připsat si druhou pozitivní bilanci v sezoně," věří svému týmu vnitřní polař a nadhazovač David Nevěřil

Všechny zápasy bude opět možné sledovat prostřednictvím komentovaných streamů a také on-line play by play přes iScore. Vše je na jednom místě na webu tv.baseball.cz.