Perušič, Schweiner - Seidl, Waller 2:1 Plážoví volejbalisté Perušič a Schweiner jsou v Ostravě ve čtvrtfinále

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner postoupili na turnaji Světového okruhu v Ostravě do čtvrtfinále. Nejvýše nasazení čeští hráči zdolali v druhém kole play off po obratu Rakušany Robina Seidla a Philippa Wallera 2:1 na sety. V dalším utkání narazí předloňští finalisté na italskou dvojici Paolo Nicolai, Daniele Lupo.

Perušič se Schweinerem zvládli i třetí zápas na ostravském písku, ale stejně jako v pátečním duelu s lotyšským párem Aleksandrs Samoilovs, Janis Šmedinš museli utkání otáčet. První set prohráli 18:21.

"Začátek nestál zase za nic, jako u všech zápasů, co jsme tu hráli. Pak se nám to podařilo otočit a začali jsme hrát, jak umíme," řekl Schweiner České televizi. Další dvě sady čeští hráči v bouřlivé atmosféře v areálu Dolních Vítkovic získali v poměru 21:19 a 15:10.

Beachvolejbalisté Ondrej Perušič (vlevo) a David Schweiner během zápasu s Robinem Seidlem a Philippem Wallerem během třetího ročníku turnaje J&T Banka Ostrava Beach Open 2021.

OBO 2021/Pavel Lebeda, Právo

S rakouskými volejbalisty si zopakovali třísetový boj z dubnového turnaje v Cancúnu, kde je rovněž porazili. "Nebýt domácího publika, tak by dneska Rakušané vyhráli 2:0. Většinu zápasu hráli mnohem lépe než my, výborně servírovali," uvedl Perušič. "Publikum sehrálo větší roli, než by se možná zdálo. Tahle atmosféra vás nutí nevypustit jediný balon a bojovat až do konce. Díky tomu se nám povedlo ten druhý set otočit. V tie-breaku měl David několik dobrých bloků a jim přestal fungovat servis, což potom rozhodlo," dodal.

Odpoledne se čeští reprezentanti, kteří v březnu vybojovali historický triumf na turnaji v Dauhá, pokusí přejít přes stříbrné olympijské medailisty z Ria Nicolaie a Lupa.